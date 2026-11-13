Video: estudiantes echan a “Tratito” Ovelar de la Facultad de Derecho de la UNA

Alejandro “Tratito” Ovelar, hijo del senador colorado cartista Silvio “Beto” Ovelar, fue increpado y echado por un grupo de estudiantes de la Facultad de Derecho de la Universidad Nacional de Asunción (UNA). Los alumnos lo cuestionaron por presuntamente obstaculizar la realización de las elecciones de representantes estudiantiles ante el Consejo Directivo.

Un video que circula en redes sociales muestra el momento de tensión dentro del recinto universitario. En las imágenes se escuchan los gritos de varios estudiantes que reclaman: “¡Queremos votar!”. La situación derivó en una confrontación entre grupos, con gritos y empujones, tanto dentro como fuera de la facultad.

El reclamo apunta a las presuntas maniobras judiciales impulsadas por el equipo gremial de Ovelar para evitar que se realicen los comicios, que debían desarrollarse el pasado 30 de octubre.

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Denuncian maniobras para frenar las elecciones

Según el relato difundido por uno de los estudiantes universitarios, las elecciones no se llevaron a cabo debido a una medida cautelar planteada en el marco de un juicio de nulidad. El proceso judicial continúa pendiente de resolución.

El estudiante sostuvo que la Fiscalía ya emitió un dictamen contrario a la pretensión de los accionantes, pero que el expediente no avanza debido a las sucesivas recusaciones presentadas contra el tribunal. Estas afirmaciones corresponden a la denuncia de los alumnos.

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Los antecedentes de “Tratito” Ovelar en Derecho UNA

La nueva confrontación se suma a una serie de controversias que involucran a Alejandro Ovelar dentro de la Facultad de Derecho. En septiembre de 2026, su nombre quedó nuevamente en el centro de la polémica tras la filtración de conversaciones de WhatsApp en las que supuestamente se gestionaban favores académicos y modificaciones de calificaciones para beneficiar a estudiantes de su entorno.

El Centro de Estudiantes denunció el caso ante el Ministerio Público y las autoridades de la facultad ordenaron una investigación preliminar. Ovelar fue señalado por sus pares como uno de los presuntos articuladores de esos pedidos.

En octubre de 2024, también protagonizó una acalorada discusión con otros universitarios luego de la suspensión de los Juegos Universitarios de la UNA. En aquella ocasión, estudiantes lo responsabilizaron por la postergación de las competencias y lo acusaron de amenazar a dirigentes. Ovelar negó esas acusaciones.