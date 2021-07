Cartes usó como suyo el aeropuerto de Itaipú

El presidente de Tabesa, José Ortiz, lo utilizaba frecuentemente para sus viajes privados a Asunción, conforme a los datos internos de la binacional. Incluso, se preparó todo un plan para usar la pista de la Binacional como aeropuerto de vuelos comerciales, pero no pudo concretar el proyecto antes de dejar la Presidencia. El 7 de agosto fue la inauguración simbólica con un vuelo de prueba y la verificación técnica.

El director de Itaipú, José Alberto Alderete, confirmó que el vuelo comercial está descartado. Alderete también confirmó que días pasados se denegó a Ortiz el permiso para aterrizar en el aeródromo de Itaipú, porque no pidió una autorización anticipada.

Este no fue el único revés que sufrió Cartes en el uso a discreción de la pista de Itaipú, pues a unos días de dejar la Presidencia, Cartes encabezó una inauguración simbólica de vuelos comerciales de su aerolínea privada, Sol del Paraguay, pero no logró operarla.

“El jefe de Estado realizó la verificación de las condiciones de operatividad del primer vuelo comercial de la empresa Sol del Paraguay, en convenio con la Itaipú Binacional. Este acuerdo permite la operación de vuelos entre Asunción y Hernandarias, a través del aeródromo Itaipú, ubicado en el Área 6 de Hernandarias”, había anunciado la Binacional en su página web.

Ayer consultamos a la citada empresa sobre los vuelos y nos confirmaron que todavía no están operando en la anunciada ruta y que no tienen fecha para el inicio de los vuelos. En ese sentido, Alderete ya descartó por completo que un vuelo comercial opere en esta pista teniendo en cuenta la seguridad.

“La línea comercial no, por seguridad y lo mismo la línea privada. Cualquiera que solicite en tiempo y en forma y con argumentos está como para procederse, pero una vez chequeado todo. No aterrizó (por Ortiz) la semana pasada porque no pidió la autorización en tiempo y en forma. Si pide en tiempo y en forma, él o cualquier paraguayo incluso ciudadano extranjero, con mucho gusto”, aseveró Alderete en una comunicación con ABC Cardinal.

La pista de Itaipú siempre se utilizó para vuelos especiales o técnicos, considerando que la represa es una zona de alto riesgo de seguridad. Incluso se prohíbe sobrevolar el embalse con dron y otros artefactos que puedan implicar un peligro en el resguardo de la represa.