Video: persecución de película culmina con dos detenidos en San Antonio

El robo agravado de una motocicleta registrado en la ciudad de Capiatá derivó en una intensa persecución policial que culminó en San Antonio, donde fueron detenidos dos jóvenes y se logró la recuperación del biciclo robado, además de la incautación de otro biciclo utilizado por los presuntos autores.

Asalto y rastreo por GPS

Según explicó el comisario principal Gilberto Caballero, de la Comisaría 24ª Central de San Antonio, el asalto ocurrió cuando dos personas a bordo de una motocicleta interceptaron a la víctima y, bajo amenaza con arma de fuego, le despojaron de su biciclo.

De inmediato, la víctima activó el sistema de rastreo GPS de la motocicleta, lo que permitió a la Policía iniciar la persecución en tiempo real.

“El GPS iba actualizando constantemente la ubicación, lo que facilitó el seguimiento desde Capiatá hasta San Antonio”, indicó el jefe policial.

Persecución interjurisdiccional

La persecución atravesó jurisdicciones de al menos cinco a seis comisarías, con apoyo de patrulleras y motocicletas del Grupo Lince. Finalmente, los sospechosos ingresaron a una avenida de San Antonio, donde quedaron rodeados por móviles policiales de comisarías lindantes a la Comisaría 24ª.

En el lugar se procedió a la aprehensión de ambos ocupantes, sin que se haya producido un enfrentamiento, según el reporte policial.

Detenido con antecedentes y orden de captura

Uno de los detenidos fue identificado como Lucas Gregorio Agüero Martínez, de 21 años, quien cuenta con antecedentes por robo, una orden de captura vigente por robo agravado y arresto domiciliario por otro hecho similar, medidas que habría incumplido al momento de su aprehensión.

El segundo aprehendido es Jorge Milciades Benítez Duarte, también de 21 años, quien no registra antecedentes penales.

Motocicletas recuperadas e incautadas

Durante el procedimiento, la Policía logró recuperar la motocicleta robada, una Kenton GTR LTD, color rojo, propiedad de la víctima, quien fue identificada como Tobías Leonardo Arévalo Agüero, de 20 años.

Asimismo, se incautó otra motocicleta Kenton GTR, color azul, utilizada por los sospechosos, la cual portaba una chapa que no le correspondía. Si bien el chasis del biciclo no registra denuncia, la matrícula colocada cuenta con denuncia por robo agravado, ocurrido a inicios de enero en otra jurisdicción.

Sin armas incautadas

El comisario Caballero aclaró que no se incautaron armas de fuego en poder de los aprehendidos, aunque la víctima manifestó que fue intimidada con un arma durante el asalto. No se reportaron personas heridas.

Los detenidos y las evidencias fueron puestos a disposición del Ministerio Público para los procedimientos de rigor.