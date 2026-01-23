Luqueño lo da vuelta en la “Terraza” con doblete de Maggi en el adicional

Maggi revirtió el marcador cuando parecía triunfo local

El inicio del partido, haciendo valer su condición de dueño de casa, el Sportivo 2 de Mayo asumió el rol protagónico mediante extremos punzantes, que tuvieron el respaldo permanente de los laterales en ataque, bajo una dinámica asfixiante que se mantiene ahora con el sello de Eduardo Ledesma, tras la marcha de Felipe Giménez.

Lea más: Recoleta FC 1-Trinidense 1: Igualdad en el arranque

Capitalizando ese dominio, el “Gallo” inauguró el marcador de forma prematura tras una recuperación de Coronel en tres cuartos de cancha; tras anticipar a Quintana, habilitó por izquierda a Delvalle, quien envió un centro rasante entre el portero y el desesperado retroceso de Riveros para que Alfonso, con el arco a su merced, empujara el balón al fondo de la red.

Tras el tanto de apertura, el dueño de casa mantuvo la voracidad y fue en busca de la segunda anotación, aunque sin poder capitalizar. En la otra faceta, cuando le tocó retroceder, el “Gallo” se mostró compacto para contener y cerrar los circuitos a un equipo rival que, ante la necesidad, adelantaba sus líneas.

Todos los beneficios, en un solo lugar Descubrí donde te conviene comprar hoy

En la complementaria, con los cambios, Lucas Barrios sumó más rasgos ofensivos a su equipo ante la necesidad de ir en busca de la paridad; destacó el ingreso de Sergio Díaz, quien pese a darle más generación de juego al conjunto, tampoco encontró la llave para abrir el cerrojo defensivo impuesto por el “Gallo” para proteger su ventaja.

Unite al canal de ABC en WhatsApp

En el segundo minuto de adición una de las variantes del entrenador auriazul justificó su ingreso en su partido de estreno. Tras un tiro libre ejecutado por Bogado, casi desde la posición del córner, Iván Maggi mostró sus credenciales al sacar provecho de un error de cálculo de Martínez, conectando de cabeza con el arco a su merced.

Dos minutos después, el argentino sentenció su debut soñado con el tanto de la victoria, que se gestó con un balón largo de Wiechniak desde campo propio hacia Óscar Ruiz, quien de cabeza dejó de cara al arco a Maggi; este sacó el potente zurdazo al techo del arco para firmar su doblete que valieron los tres puntos para el auriazul.

Alberto Espínola se suma a 2 de Mayo

Sportivo 2 de Mayo llegó a un acuerdo con el defensor Alberto “Beto” Espínola, quien llega en condición de jugador libre, firmando un vínculo que lo une a la institución pedrojuanina hasta diciembre de este año.

Antes de concretar este nuevo paso en su carrera, Espínola se encontraba trabajando de forma individual para mantener su condición física. El futbolista había finalizado su etapa en el Sportivo Luqueño, club donde militó durante el segundo semestre de la temporada 2025.

“Beto” se prepara para defender la séptima camiseta a nivel local, tras sus pasos por Rubio Ñu, Sol de América, General Díaz, Cerro Porteño, Olimpia y, recientemente, Luqueño. Con el inicio de este nuevo capítulo el lateral intentará cubrir con solvencia la vacante que dejó Juan Segundo Feliú.