Honor Colorado: Esgaib habla del futuro de la bancada sin Rocío Abed al frente

El diputado colorado Yamil Esgaib se refirió este viernes sobre el futuro de la bancada de Honor Colorado en la Cámara de Diputados, tras la salida de Rocío Abed del liderazgo del bloque oficialista.

En entrevista con ABC TV, Esgaib desmintió que la decisión responda a conflictos internos y sostuvo que la legisladora dejó el cargo para concentrarse en su carrera profesional y en el trabajo político en Alto Paraná, con miras a las próximas elecciones municipales.

“No hay ningún conflicto dentro de la bancada. Es una situación absolutamente entendible”, afirmó.

Esgaib explicó que Abed se encuentra realizando estudios vinculados a su carrera de abogada y que, además, recibió el pedido de dirigentes de Alto Paraná para estar más cerca del equipo político en ese departamento.

“La dirigencia le pidió que trate de estar más cerca del equipo político, porque se vienen eventos importantes en los municipios, con miras a las elecciones municipales”, indicó.

Añadió que el rol de líder de bancada demanda una dedicación casi total. “Somos 35 diputados. El líder de bancada es como el ‘papá guasú’ de todos. Todos los días alguien tiene un pedido, un problema o una situación que resolver. Eso quita muchísimo tiempo”, señaló.

Rocío podría volver a ser líder porque “se destacó al 100%”

El legislador destacó el desempeño de Abed al frente de la bancada de Honor Colorado y aseguró que mantiene intacta la confianza del bloque.

“Ella se destacó al 100% en su trabajo como líder de bancada. Confiamos en que, una vez que termine el permiso que pidió, pueda volver a asumir ese liderazgo”, afirmó.

Sostuvo que, al dejar la conducción del bloque, Abed podrá enfocarse mejor en sus tareas parlamentarias.

“Ahora va a tener más tiempo para ejercer su rol como diputada, asistir a las comisiones que lidera y a las sesiones, liberándose del liderazgo de bancada, que demanda mucho más tiempo”, explicó.

Miguel del Puerto asume la conducción

El diputado confirmó que Miguel del Puerto tomó la posta como nuevo líder de bancada y adelantó que la dinámica interna no cambiará.

“Con Miguel del Puerto se va a tener la misma dinámica que tuvo Rocío. Ella va a seguir ayudando en la medida que pueda”, indicó.

Finalmente, Esgaib remarcó que la salida de Abed no es definitiva y que se trata de una reconfiguración temporal dentro de Honor Colorado en Diputados.

“Es una situación que se está dando en Honor Colorado en la Cámara de Diputados. No hay ningún quiebre ni ningún problema político”, concluyó.