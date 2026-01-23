Hijo de Nicanor se ratifica tras minimizar crímenes del stronismo y habla de “oportunismo”

El titular de la Agencia Nacional de Evaluación y Acreditación de la Educación Superior (ANEAES), José Duarte Penayo, hijo del exmandatario Nicanor Duarte Frutos, insistió en que sus declaraciones sobre el régimen de Alfredo Stroessner no constituyen una reivindicación de la dictadura, pese a haber afirmado públicamente que el dictador “mató menos que los gobiernos liberales” y que, en comparación con ese periodo, el stronismo fue “benigno en materia de muerte”.

Declaraciones que desataron el repudio

Las expresiones del presidente de la Aneaes generaron un amplio rechazo desde sectores políticos, académicos y de derechos humanos, especialmente luego de sostener que Stroessner fue, a su criterio, “un presidente constitucional”, relativizando así el carácter dictatorial de un régimen señalado por ejecuciones, desapariciones, torturas sistemáticas y persecución política durante 35 años.

Pese a la controversia, Duarte Penayo evitó retractarse y afirmó que no incurrió en ningún error. “No dije nada que no pueda defender”, sostuvo, al tiempo de asegurar que sus opiniones se basan en una reflexión histórica construida a partir de lecturas académicas.

Sin autocrítica y con relativización histórica

El funcionario insistió en que Stroessner no creó el autoritarismo en Paraguay, sino que dio continuidad a un proceso previo de construcción de un orden cívico-militar iniciado décadas antes. Incluso afirmó que el régimen stronista impulsó un proceso de modernización “desde arriba”, conservador y tardío.

Si bien dijo no desconocer las violaciones a los derechos humanos cometidas durante la dictadura, sus argumentos volvieron a relativizar la magnitud de los crímenes del régimen al compararlos con periodos anteriores, una postura que ya había sido duramente cuestionada por especialistas en historia y memoria.

“Lo que diga un colorado genera más indignación”

Duarte Penayo atribuyó el repudio a su afiliación partidaria y aseguró que existe un doble rasero en el debate público. “Lo que diga un colorado de la dictadura causa más indignación”, afirmó, sugiriendo que sus críticos actúan movidos por una lógica “tribal” y por intereses oportunistas.

Incluso deslizó que los cuestionamientos buscan debilitar su gestión al frente de la Aneaes, organismo encargado de velar por la calidad de la educación superior.

Gestión y desafío a sus críticos

En ese contexto, el titular de la Aneaes defendió su administración y aseguró que la institución atraviesa un proceso de modernización, transparencia y fortalecimiento financiero. Destacó la transmisión en vivo de sesiones, la publicación de actas de evaluación y la autonomía presupuestaria del ente.

Asimismo, desafió a los sectores que piden su salida a debatir su gestión “con números y resultados”, comparándola con periodos anteriores, particularmente con el gobierno de Fernando Lugo, al que responsabilizó por el debilitamiento institucional de la agencia.

Pedido de destitución y marco legal

Finalmente, Duarte Penayo rechazó los pedidos de destitución impulsados desde sectores del Partido Liberal Radical Auténtico (PLRA), afirmando que violan las normativas de la educación superior y desconocen la autonomía de la Aneaes.

Sostuvo que no renunciará ni se retractará de sus expresiones, reafirmando su derecho a opinar como ciudadano, pese a que sus declaraciones continúan generando cuestionamientos sobre el rol institucional que ocupa y el impacto de sus palabras en el debate democrático y la memoria histórica.