“Técnicamente es suicidio”

En comunicación con ABC Color, el fiscal Cristian Ortiz sostuvo que la mayoría de las pruebas hasta el momento recolectadas en el marco de esta investigación apuntan a que la profesional se suicidó.

En ese sentido, citó algunas de las diligencias ya concluidas como la pericia caligráfica realizada a la nota que fue hallada junto al cuerpo de la mujer. El fiscal explicó que la caligrafía pertenece a Leidy González. También poseen una filmación donde se observa que nadie entró ni salió de su casa, excepto su marido, que fue el que encontró el cuerpo de su esposa. Acotó que a esto se suma la prueba de nitrito y nitrato, la cual dio positivo en la mano que sostenía el arma de fuego, además de la posición del cuerpo y la trayectoria del disparo.

“Tampoco hubo rastros de violencia en las ventanas y puertas del domicilio de la profesional. Lo que se aguarda es el resultado de las pericias de los teléfonos celulares de la mujer, ya que uno de ellos tenía problemas para desbloquearse y la revisión de documentos personales y laborales de la abogada para concluir finalmente la investigación, pero técnicamente es un suicidio”, indicó el agente.

Con las pericias de los celulares se concluye con todas las diligencias de la investigación, pues en los teléfonos podría hallarse el motivo por el cual la mujer tomó la determinación de autoeliminarse, subrayó el agente del Ministerio Público.

El informe del médico forense Pablo Lemir señalaba -de acuerdo con los datos recabados- que todo apunta a que la abogada se autoeliminó. El profesional indica que en la vivienda de Fernando de la Mora no se halló rastro alguno de violencia.

Respecto al trayecto de la bala, la misma ingresó por el lado derecho de la cabeza, destruyó la masa encefálica y salió por el lado izquierdo. Igualmente, se observó un espasmo en la mano derecha que hace presumir que la misma gatilló el arma, de acuerdo a la conclusión del especialista.