Exembajador Ostfield: “Es muy difícil comprender por qué EE.UU. levantaría las sanciones a Cartes”

El exembajador de Estados Unidos en Paraguay, Marc Ostfield, dijo que le “resulta muy difícil comprender por qué Estados Unidos levantaría las sanciones contra (Horacio) Cartes”, expresidente paraguayo, considerando que “Estados Unidos afirma que los vínculos con Hezbolá son una grave preocupación para la actual administración”, según un artículo de la organización Radio Pública Nacional.

La Radio Pública Nacional (NPR, por sus siglas en inglés), una organización estadounidense de medios de comunicación sin fines de lucro, publicó hoy un reportaje bajo el título “Cómo el Tesoro de Trump está cambiando las sanciones para castigar a sus críticos y recompensar a sus amigos”, en el que varios exembajadores y exfuncionarios en altos cargos dedicados al combate al terrorismo son consultados acerca de la política exterior que aplica la Administración del presidente Donald Trump y la utilización de las sanciones económicas.

En julio de 2022 -durante el gobierno del demócrata Joe Biden-, Estados Unidos de América (EE.UU.) definió al expresidente Horacio Cartes como “significativamente corrupto” y le canceló su visa. La decisión -según el argumento de entonces- fue por obstruir una importante investigación sobre crimen transnacional durante su Gobierno y su participación recientemente documentada con organizaciones terroristas extranjeras.

Sanciones

En octubre de 2025, bajo Administración del presidente Donald Trump, la Oficina de Control de Activos Extranjeros (OFAC, por sus siglas en inglés) de EE.UU. levantó las sanciones financieras impuestas Cartes.

Marc Ostfield se desempeñó como jefe de la misión diplomática en Asunción entre 2022 y 2025. Dejó el servicio público el 31 de diciembre del año pasado.

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Durante su gestión en Paraguay, el cartismo buscó apurar su salida de Paraguay.

De hecho, el mismo presidente de la República, Santiago Peña, había solicitado el 8 de agosto de 2024, al Gobierno de Estados Unidos acelerar el proceso de salida de Ostfield, argumentando “pérdida de confianza”.

Hezbolá e Irán

La publicación de NPR recuerda en una parte del artículo que “en 2023, el Departamento del Tesoro acusó a (Horacio) Cartes de recibir sobornos a través de representantes durante eventos privados organizados por Hezbolá, grupo terrorista respaldado por Irán", y agrega que “la agencia también afirmó que Cartes estaba involucrado en una ‘corrupción generalizada’, incluyendo el presunto uso de un millón de dólares de sus fondos personales para comprar los votos de legisladores e impulsar una reforma constitucional que le habría permitido postularse para un segundo mandato”.

En otro apartado del artículo, también se menciona una declaración de Richard Nephew, excoordinador anticorrupción del Departamento de Estado, que había visitado Paraguay al menos en dos ocasiones y se reunió con el presidente Peña.

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“En mi opinión, todo este escenario es una locura”, declaró Nephew, quien también analizó las sanciones al mandatario colombiano Gustavo Petro (ahora levantadas) que “por lo tanto, es difícil imaginar una situación comparable, y para mí es bastante obvio que se trata de una represalia política más que de un uso serio de las sanciones para modificar el comportamiento”.