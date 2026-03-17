Video: mujer cae con su auto a un canal de desagüe en Tacumbú

Una conductora terminó con su vehículo dentro de un canal de drenaje pluvial en la zona del Bañado Sur, en el barrio Tacumbú de Asunción. El hecho ocurrió anocge, poco después de las 21:00, en la intersección de las calles Juan León Mallorquín y Salvador Prats Gill.

Un video de circuito cerrado muestra el momento en que el vehículo circula por una calle angosta y, sin detenerse, cae directamente al canal pluvial.

El subcomisario Blas Espínola, de la Comisaría Segunda de Asunción, informó que la conductora fue identificada como Cristina González (25).

Según el reporte policial, la mujer manifestó que el sistema GPS la condujo a una dirección equivocada. Mientras intentaba reubicarse, revisó nuevamente la ruta en su teléfono celular, momento en el que no se percató de que transitaba por una calle angosta que desemboca directamente en el canal, al que finalmente fue a parar.

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Sin heridos, pero con daños materiales

La conductora viajaba sola y no sufrió lesiones. Sin embargo, el vehículo registró daños materiales a raíz de la caída.

Las imágenes también evidencian la falta de señalización o vallas de protección en el sitio.