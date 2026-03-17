Combustibles: privados ya subieron casi G. 2.000 y Petropar “no aguantará mucho tiempo”, dice MIC

Marcelo Benítez, director de Combustible del Ministerio de Industria y Comercio (MIC), explicó que Paraguay, como país importador de productos derivados del petróleo, hace un mapeo del diésel y la gasolina que se cotizan a nivel internacional como commodities cuyos precios son determinados por la oferta, la demanda industrial, la refinación y el contexto geopolítico.

“Hay un tinte geopolítico que alteró todas las cotizaciones internacionales. Estamos en una situación muy parecida a una onda senoidal, como una especie de montaña rusa que sube y baja”, dijo Benítez.

Lea más: El dólar, la crisis en Oriente Medio y la incertidumbre geopolítica: ¿cómo impactan en Paraguay?

Precisó que inicialmente se presentó una tendencia al alza en un orden del 16 por ciento desde el bombardeo de Estados Unidos e Israel a Irán y después empezó a variar. “Empezamos a notar variaciones diarias del orden del uno por ciento, dos por ciento; en algunos días teníamos siete por ciento. Después empezaron a bajar y ahora subieron de vuelta”, señaló.

Lea más: Precios de combustibles vuelven a subir en los emblemas más pequeños

Informó que desde que se desataron los bombardeos el pasado 27 de febrero hasta hoy, el precio en el sector privado acumula un incremento en torno al 30 por ciento en el diésel, es decir, entre G. 1.500 y 2.000.

¿Qué pasa con Petropar?

Marcelo Benítez dijo que la petrolera del Estado, en un escenario de cotización a la baja, adquirió un stock que le permite sostener sus precios, pero eso no durará mucho tiempo en este contexto, advirtió. Actualmente, la presidencia de Petropar está realizando evaluaciones periódicas para establecer en qué momento sería adecuado ajustar el precio.

Unite al canal de ABC en WhatsApp

Refirió que el sector privado está acompañando la cotización internacional, porque “no tiene de otra”, ya que se trata de negocios que “tienen que ganar plata”. En cuanto a Petropar, “lo que no tiene que hacer es perder,” de acuerdo a lo que indica su carta orgánica.

Lea más: Pese a los incumplimientos, Petropar no descarta volver a invitar a firma catarí

Finalmente, señaló que el país cuenta con un buen stock de combustible y no enfrentará eventuales problemas de desabastecimiento.