Cierran Ñu Guasu por inundación y Asunciónico se queda sin estacionamiento

Las intensas lluvias inundaron ayer numerosas zonas de todo el país y este martes continuarán. En medio de ese contexto, el Ministerio de Obras Públicas y Comunicaciones (MOPC) informó que “debido al agua acumulada en los parques Ñu Guasu y Guasu Metropolitano, hoy y hasta que las condiciones permitan, ambos estarán cerrados al público”.

La institución, que administra estos espacios verdes, resaltó que el objetivo es garantizar la seguridad de las personas, puesto que hay riesgo de cables sueltos y caída de árboles en todo el predio. Las imágenes del parque inundado fueron compartidas masivamente ayer.

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Asunciónico: ¿Dónde estacionar?

Estos espacios son utilizados cada año por los cientos de asistentes al festival Asunciónico, que se inicia este martes en el Parque Olímpico del Comité Olímpico Paraguayo.

Desde la organización del evento, G5 Pro indicó que tampoco estará habilitado el Kartódromo, el otro espacio habitualmente utilizado para estacionar. Señalaron que emitirán un comunicado al respecto en las próximas horas.

Hasta el momento, se desconoce cuál será el predio habilitado para dejar autos. Tampoco se sabe cuál será el punto de encuentro para tomar taxis o plataformas de transporte privado, como MUV, Uber y Bolt, considerando que anualmente eso se concentra en la zona del Ñu Guasu.