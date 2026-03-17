Irán amenaza a Argentina con una “respuesta proporcionada”

El presidente argentino Javier Milei, la semana pasada, durante una conferencia celebrada en la Universidad Yeshiva de Nueva York, dijo en referencia a Irán: ”Vamos a ganar. No me cae bien Irán. Nos han metido dos bombas, una en la AMIA y otra en la Embajada de Israel. Por lo tanto, digamos, son nuestros enemigos".

Luego, enfatizó en su discurso que tiene “una alianza estratégica con Estados Unidos e Israel”.

Esto generó una reacción del régimen de los ayatolás -que gobiernan el país persa desde 1979 y se declaró enemigo de Israel y Estados Unidos- y dedicó un editorial en el periódico oficial en versión inglés a Argentina con una dura advertencia.

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El mandatario argentino tiene previsto asistir hoy a los actos de recordación del 32° aniversario del atentado terrorista contra la Embajada de Israel en Buenos Aires, en 1992.

Atentados en Argentina

Unas 29 personas murieron y centenares quedaron heridas en el atentado perpetrado el 17 de marzo de 1992 contra la Embajada de Israel en Buenos Aires, fue el primero de dos ataques terroristas cometidos en Argentina contra intereses judíos.

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La segunda fue el ataque con explosivos a la Asociación Mutual Israelita Argentina (AMIA). Murieron unas 85 personas y más de 300 quedaron heridas.

Argentina atribuió este atentado a ex altos funcionarios iraníes, entre ellos el expresidente Alí Rafsanjani, y al movimiento chiíta libanés Hezbolá, hipótesis sostenida por la dirigencia judía argentina e Israel.

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Dura advertencia

El texto de Tehran Times expresa en un parte que “considerando estos hechos, Irán no puede permanecer indiferente ante las posiciones hostiles del actual gobierno argentino. La República Islámica de Irán, manteniendo al mismo tiempo una vigilancia total contra estos complots, debe diseñar una respuesta proporcionada a esta enemistad", y agrega que “la mano de los enemigos de Irán está manchada con la sangre de personas inocentes de nuestro país, incluyendo a más de 160 estudiantes de la escuela de Minab (destruida recientemente por un misil estadounidense)”.

Y enfatiza en otro párrafo que Argentina cruzó una “línea roja imperdonable”, además Recientemente, en un discurso en una universidad de Estados Unidos, [Milei] calificó explícitamente a Irán como un “enemigo” y declaró que la política exterior de su país está alineada con las estrategias agresivas de Estados Unidos y el régimen de apartheid israelí contra Irán”.

Además, “esto, mientras que la República Islámica de Irán nunca ha considerado al pueblo o al gobierno de Argentina como su enemigo, pero parece que Milei, con este enfoque y cruzando la línea roja de la seguridad nacional de Irán, busca sacrificar los intereses y la conveniencia nacional en el altar de Estados Unidos y el régimen de apartheid israelí”, concluye en su editorial el periódico oficialista iraní.

El editorial dedicado a la Argentina se da en el contexto de la guerra entre Estados Unidos e Israel contra Irán, en Medio Oriente, con efectos a nivel global.