“Ruta de la leche” olvidó a los pequeños productores

FILADELFIA. El comité lechero de la localidad de Ávalos Sánchez lamentó que el trazado de la obra conocida como “Ruta de la leche” no haya incluido a su localidad, que trabaja 100% en el rubro lácteo. Agregan además que la consulta previa no se realizó correctamente y que la obra solo beneficia a ganaderos y cooperativas de la zona. El MOPC aún no se manifestó ante el reclamo.