Juegos deportivos departamentales se realizarán pese a poco apoyo en Boquerón

Los tradicionales Juegos Deportivos Departamentales Estudiantiles (Judedes) convoca cada año a aproximadamente 1.000 atletas de diversas instituciones educativas del departamento de Boquerón. Participan de la competición que dura varios días y que se constituye en una fiesta deportiva.

Del evento participan instituciones privadas, públicas e instituciones indígenas de Loma Plata, Mariscal Estigarribia, Filadelfia, Neuland, Yalve Sanga, Línea 32, Santa Teresita entre otras otras, la competencia va hasta el fin de semana.

Sin embargo, reactivar el evento tras la pandemia del covid-19 fue todo un desafío, según los organizadores. Se enfrentaron a la magnánima labor de volver a reunir los recursos monetarios, a las instituciones y alumnos para las competencias que este año tendrá diversos escenarios de Filadelfia.

La organización no fue fácil este año, principalmente porque las instituciones públicas alegan no tener recursos. Las administraciones de las municipalidades dijeron no tener plata y la Gobernación tampoco tiene fondos. “Estamos aún pendientes si vamos a conseguir más fondos o no”, dijo uno de los organizadores, profesor Víctor Florentín.

El docente y organizador de los Judedes agregó que llevar a cabo un evento así cuesta un poco más de G. 100 millones.

“A las autoridades que fueron electas y que prometieron tanto a los jóvenes este es el momento de respaldarlos”, enfatizó Florentín.

Algunas empresas privadas apoyaron y darán inicio a la competencia esta semana.

“Arrancamos el miércoles 7 de setiembre en el Polideportivo del colegio Filadelfia y tenemos otras 12 instalaciones deportivas a disposición. Participan casi 1.000 estudiantes en atletismo y también en disciplinas colectivas, como fútbol de campo y fútbol 5 en categorías femenino y masculino”, dijo.