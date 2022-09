Frentistas de Loma Plata en desacuerdo con cobro por empedrado

Frentistas de Loma Plata se manifestaron sumamente molestos por haber sido emplazados por la Comisión de Desarrollo Distrital para pagar en concepto de trabajos de empedrado que se están realizando en las calles principales internas de la ciudad.

Los frentistas indicaron que son socios de la Asociación Civil Chortitzert Komiteé y abonan anualmente una considerable suma en concepto de aportes en dinero para el mantenimiento de hospitales, caminos, jubilación y varios fines. Ahora muchos se ven en la situación de realizar un nuevo desembolso.

Las tarifas aplicadas oscilan los G. 130.000 por metro cuadrado de empedrado según la notificación hecha a los frentistas y en la mayoría de los casos son emplazados por 30 días hábiles para realizar el pago. Algunos también expresaron no manejar los detalles de las obras y desconocer la magnitud y costos de los trabajos.

“Acá la Municipalidad apareció haciendo calles y en caso de no pagar nos amenazan con multas. No sabemos cuál es el respaldo legal de eso; si tenemos o no para pagar, a ellos no les importa”, mencionó uno de los afectados. Los montos son variados y depende de cuántos metros de frente tiene cada vecino, por lo que varía desde G. 5.000.000 hasta G. 20.000.000 o más.

El intendente Ernst Giesbrecht negó que la obra se esté haciendo sin el consentimiento de la mayoría de los frentistas. “Antes de comenzar los trabajos se llamó a varias reuniones a todos los frentistas involucrados, expusimos los alcances de la obra y tuvimos la aprobación de la mayoría para iniciar los trabajos”, dijo.

Giesbrecht se refirió a la legalidad de la Comisión de Desarrollo Distrital, figura mediante la cual efectúan los trabajos. Citó varios municipios que operan con el mismo sistema y agregó que es normal que el intendente de cada distrito sea a la vez presidente de dicha comisión. “Hay varios barrios que están solicitando que comencemos los trabajos también en sus zonas”, dijo.

Otro punto subrayado por los frentistas es que las notificaciones les llegan sin sello ni firma y que no pueden financiar el pago. El intendente desmintió ese punto y dijo que en algunos casos pueden negociar los pagos hasta en tres años.

“Es un problema con una gran nebulosa, no se nos informó adecuadamente ni en el tiempo correcto para prepararnos para el pago del servicio de empedrado (...), el valor que están queriendo cobrar es demasiado alto. Sería interesante que den claridad al proyecto”, dijo un frentista.

La Comisión de Desarrollo Distrital

Según documentos, la Comisión de Desarrollo Distrital de Loma Plata fue reconocida vía resolución municipal número 431/2022 el 24 de mayo de este año. La integran Ernst Giesbrecht, como presidente; Erwin Suderman (vicepresidente), Kevin Lee Kheler (secretario), Aracelly García (prosecretaria), César Ramón Carillo (tesorero), pro tesorero Juan Markus Thiessen (protesorero), Alfred Giesbrecht (síndico titular), Ronald Reimer (síndico suplente), Milciades Marmolejo (vocal 1) y Richard Dueck Penner, vocal 2.

Las funciones de los integrantes se extienden por tres años y el objetivo según indicaron es promover acciones es pos del desarrollo del municipio. El proyecto de pavimentación de las calles fue considerado el más urgente debido al polvo generado y el barro que se genera de acuerdo a la temporada. La proyección es pavimentar 10 km este año, dijo el intendente.

Otro punto subrayado es que la administración de las calles de Loma Plata corresponde a la comuna. Sin embargo, Giesbrecht dijo que están negociando con la Asociación Civil Chortitzert Komiteé para que corran con parte de los gastos.

Al respecto, una fuente de la Asociación con la que consultamos la intención del jefe comunal, respondió que aún están analizando la situación y que no poseen una respuesta sobre el punto.