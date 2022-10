En suspenso encuentro suspendido entre las selecciones de Bahía Negra y Puerto Casado

El encuentro entre ambas selecciones de futbol debía jugarse este domingo, en las instalaciones de la liga casadeña. El inicio estaba marcada para las 16:00 horas. Sin embargo, el campo de juego no se encontraba en condiciones, atendiendo que el antiguo empastado fue totalmente removido, ya que el escenario deportivo se encuentra en pleno proceso de refacción.

Ante esta situación, y al no poder disputarse el encuentro, el trío arbitral decidió suspender el encuentro para el día siguiente en otro escenario, situación que no fue aceptada por los representantes de la liga de Bahía Negra, atendiendo que la cancha elegida no reunía las mínimas condiciones de seguridad, ya que no contaba con las vallas de protección.

Los visitantes consideraron una total falta de respeto y seriedad de parte de los anfitriones, puesto que desde un inicio se sabía cómo se encontraba el campo de juego, por lo que se debió prever con anterioridad la elección de otro escenario, por lo que decidieron regresar de nuevo a su comunidad, distante a unos 330 kilómetros.

Lea más: Postergado encuentro deportivo entre las selecciones de Bahía Negra y Casadeña

Finalmente al día siguiente, este lunes, tras un arduo trabajo de personal de la empresa encargada de la refacción, se pudo poner medianamente en condiciones el campo de juego.

Sin embargo, la delegación de Bahía Negra ya estaban llegando a su lejana comunidad.

Dentro del campo de juego, solo se encontraban los jugadores de la selección casadeña y el trío arbitral, que representan a la liga olimpeña de futbol.

El juez principal espero unos minutos y al no presentarse el equipo contrario, decidió dar por finalizado el evento, elevando un informe a la federación del Alto Paraguay.

La liga casadeña solicita los puntos en disputa, pidiendo se aplique el reglamento por la no presentación del equipo contrario, o sea el walkover.

En contrapartida, la liga de Bahía Negra también realiza dicha petición, alegando que no fueron informados a tiempo sobre las malas condiciones del campo de juego, lo cual según la homologación de este campeonato, significa perdidas de puntos.

El árbitro puede reprogramar el encuentro para otro día, solo en caso de que el campo de juego no esté en condiciones por cuestiones climáticas, o sea una lluvia intensa que impida el desarrollo normal del partido, dijo el presidente de la liga bahianegrense, Estanislao Báez

Tal cosa no ocurrió, de lo contrario la delegación no hubiese llegado a la comunidad de Casado, ya que los 330 kilómetros recorridos son caminos de tierra, sostuvo.

Los dirigentes de Bahía Negra, al tiempo de manifestar el enorme gasto económico que hicieron, para realizar este largo viaje, denuncian presiones políticas de parte de políticos de la zona, para favorecer a la liga casadeña, que de ser cierta estaría desvirtuando lo que debería ser el manejo serio del fútbol en esta región chaqueña.

En estos momentos la pelota está en la cancha de la Comisión Disciplinaria de esta federación deportiva, que debe determinar sobre las acciones a seguir si se le declara ganador a una de las selecciones, o si se autoriza que se pueda jugar el partido de revancha.

El presidente de la Comisión Disciplinaria, Federico Farías, dijo que ya se encuentran en plena tarea de estudiar las evidencias arrimadas por ambas selecciones de fútbol para después decidir qué hacer al respecto. Los otros dos miembros son Osmar Fiori y Marcos Castro. La resolución final se tendrá solo después de un reunión entre los integrantes de la comisión.

El encuentro de fútbol suspendido este domingo correspondía al encuentro de revancha entre ambas selecciones en el partido de ida. La victoria fue para Bahía Negra 1-0, mientras tanto ya están clasificadas las selecciones de Fuerte Olimpo y Carmelo Peralta para la disputa de la liguilla final, de donde saldrá el equipo campeón de esta federación del Chaco.