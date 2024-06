En Fuerte Olimpo, joven vende remedios yuyos para costear su estudio

El joven nos comentó que lleva casi 7 años en esta actividad de venta de remedios yuyos, siendo la primera persona que se dedica a este rubro en la comunidad. Su puesto de venta se encuentra al costado de la plaza central de la población, lugar más que ideal para todas las personas que pasan por el lugar, de manera preferencial los conductores de vehículos.

A pesar de no ser una gran ganancia, la actividad “me permite costear mis estudios y además pagar los gastos de familia, atendiendo que somos de un origen bastante humilde”, nos relata orgulloso Guido. Agregó que su madre es ama de casa y su padre peón de un retiro de estancia.

Abandonó estudio

“Apenas culminé mis estudios secundarios procedí a instalarme en mi puesto de venta, y con las ganas de superación personal, me inscribí en una facultad privada para seguir una carrera de forma virtual”, específicamente el área de ciencias contables. Pude costear los gastos por dos años, pero como cada vez era mayor el monto y al no tener ninguna ayuda importante, lamentablemente no tuve otra opción que abandonar la carrera, muy a pesar mío”, refirió el joven.

Hace un tiempo se instaló en esta comunidad una sede de la Universidad Nacional filial Concepción, y desde este año, se abrió la carrera de psicología, “por lo que decidí de nuevo retomar los estudios, atendiendo que las clases son presenciales y los costos son menores a la de una universidad privada, esperando esta vez culminar la carrera”.

Guido se postuló a acceder a la beca de estudio que ofrece la Gobernación, y se siente esperanzado en poder conseguir esta ayuda, que será de gran importancia para asegurar la continuidad de la carrera universitaria.

Nada es imposible en la vida cuando existe voluntad y ganas de superación, por lo que se debe luchar por los sueños e ideales menciona el joven Guido, quién piensa en ser un gran profesional para seguir ayudando a sus sacrificados padres y ser de ejemplo a toda la comunidad.

En relación a la beca de estudios que ofrece el gobierno departamental, esta ayuda es muy esperada por los estudiantes universitarios. El propio jefe departamental Arturo Méndez, colorado cartista, anunciaba que el desembolso se realizará a partir de la quincena de este junio.