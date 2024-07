Chaco: USF de zona de San Agustín a medio terminar completa tres años de abandono

La construcción de una Unidad de Salud de la Familia (USF), ubicada en la comunidad San Agustín distrito de Mariscal Estigarribia, está abandonada desde hace tres años. La obra es parte de un paquete anunciado en febrero del 2021 por la Itaipú Binacional que tras la pandemia se comprometió a construir 18 Unidades de Salud Familiar (USF) en el Chaco al costo de US$ 5.262.382 para mejorar la atención a la salud en zonas vulnerables. Algunas fueron inauguradas, pero otras quedaron a medias.

Algunas unidades fueron inauguradas, pero en zonas más lejanas del Chaco quedaron obras a medias, como en la comunidad San Agustín, cuyos pobladores denunciaron que los trabajos están parados desde hace tres años. Apenas fueron levantados el cimiento y poco más de un metro de pared y lo poco que se levantó ya presenta un serio deterioro y casi nada de lo edificado que se puede reutilizar ya que está totalmente expuesto a la intemperie.

Sobre la comunidad

En la comunidad San Agustín, ubicada en el distrito de Mariscal Estigarribia conviven aproximadamente 250 familias de diversas etnias. Pese a la expectativa generada en un primer momento por la ampliación de las USF en su localidad, la obra actualmente está abandonada hace mucho tiempo.

San Agustín se encuentra a 240 kilómetros de la urbe más cercana, que es Mariscal Estigarribia. En el trayecto por lo general hay que sortear talcales, que atasca a muchos vehículos. Aunque poseen un puesto de salud el mismo según los pobladores opera con recursos limitados, por lo que deben frecuentemente trasladarse a las urbes cercanas para recibir un diagnóstico más completo así como medicamentos.

Eso representa un desplazamiento de 240 kilómetros ya que el hospital mas cercano es el Hospital Regional de Mariscal Estigarribia.

Obra está congelada

Desde la binacional la última versión brindada a este medio es que estaban en proceso de rescisión de contrato con ALPE SA, representada legalmente por Alba Marina Penayo Recalde y Esther Recalde Casado. La constructora fue adjudicada en su momento para realizar la obra.

La misma contratista ALPE SA solicitó el 21 de marzo del 2022 a la Itaipú Binacional la rescisión contractual por mutuo acuerdo y entró en proceso de análisis por la Itaipú de manera a tomar las medidas necesarias para la continuación de los trabajos.

Los trabajos no continuaron y no existe información de que fueran licitadas nuevamente. Hasta el momento de cierre de esta nota no tuvimos retorno de la binacional respecto a si los trabajos continuarían o no.