Concejales de Mariscal Estigarribia se dicen excluidos de gestión de gobernador de Boquerón

Los concejales municipales del distrito de Mariscal Estigarribia participaron asistieron a la sesión de la Junta Departamental de Boquerón realizada esta mañana y expresaron su malestar debido a que, según afirmaron, el gobernador Harold Bergen (ANR) los excluye de diversos proyectos. Tampoco responde los pedidos de ayuda ni notas y no les involucra en puntos importantes de su gestión, mencionaron.

“No nos sentimos respetados por la Gobernación de Boquerón, no somos tenidos en cuenta en muchas actividades y no nos responden a muchos pedidos de ayuda que hacemos”, manifestó el concejal José Molinas (ANR). El edil enfatizó que el pedido no es específicamente de recursos monetarios, sino gestiones de ayuda para las zonas más necesitadas del departamento.

“Tenemos dos comunidades que están en una situación precaria, urge ampliar la red de ayuda pero no hay respuestas”, dijo en referencia a las comunidades nativas Campo Loa y Santa Rosa las cuales precisan de agua y alimentos y cuyos habitantes enfrentan situaciones insalubres de pobreza.

También reclamaron que la Gobernación envía agua u otro tipo de asistencia a comunidades que ya fueron asistidas. Por la falta de conexión con el gobierno departamental la ayuda se repite, en vez de extenderse a otros sitios, indicaron en ese sentido.

Los concejales mariscaleños subrayaron que enviaron varias notas a la Secretaría de Emergencia Nacional (SEN) y a la Gobernación de Boquerón que no tuvieron retorno. Con esto se complica la realidad del municipio que recientemente sufrió un importante recorte de presupuesto con la distritación de Boquerón y limita la cantidad de ayuda que puedan dar, explicaron.

Falta de comunicación

El presidente de la Junta Departamental, Arwid Boschmann (ANR), refirió que no existe intención de dejar fuera a ningún municipio, pero que la falta de respuesta es “una realidad en todas las administraciones”. Ejemplificó que la propia gobernación debe hacer mucha gestión al momento de buscar cualquier apoyo del gobierno, que está fuertemente centralizado.

Finalmente, propusieron que un concejal municipal y otro departamental se encarguen de hacer de nexo entre ambas entidades para estar al tanto de las actividades que se desarrollan. Igualmente, para el próximo lunes 29 realizarán una reunión en Mariscal Estigarribia para la cual convocaron al gobernador para exponerle personalmente sus inquietudes y coordinar futuras acciones.