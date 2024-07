Acueducto: estudian posibilidad de remendar nuevamente primer tramo para poder bombear agua

El acueducto Agua para el Chaco está sin operar desde el 23 de diciembre del año 2022 podría ser puesto nuevamente en marcha si se logra “remendar” la gran cantidad de roturas que presenta, mencionó el diputado Francisco Petersen (ANR). Agregó que la solución no es segura, pero que se están buscando alternativas.

“Técnicos están analizando la posibilidad de una eventual reparación en la zona, la parte critica y lo más difícil de reparar se encuentra en los primeros 100 kilómetros de cañería”, dijo el legislador chaqueño. Petersen subrayó que la iniciativa es del Ministerio de Obras Públicas y Comunicaciones (MOPC) y resaltó que la Fase 1 de la obra del acueducto, iniciado en el año 2012, está judicializada.

En el caso hipotético de que la reparación sea efectiva, el bombeo se realizaría a un cuarto de máquina, no en su totalidad, porque la fuerza de la presión genera las roturas más difíciles de reparar en los primeros 100 metros, de los 203 que tiene el acueducto desde la planta de captación del río Paraguay en Puerto Casado, Dpto. de Alto Paraguay.

“La orden del Ejecutivo (Santiago Peña) es buscar una solución y veremos qué se puede hacer”, acotó el legislador colorado.

El fantasma de la sequía

La falta de agua comienza a ser apremiante en muchas zonas de la región Occidental. Igualmente, el Gobierno Central está parchando con asistencialismo en las comunidades nativas con el envío, hasta ahora, de 800.000 litros de agua en camiones cisterna, pero es algo no sostenible a largo plazo.

El operativo denominado “Y Jeroja II” se ejecuta mediante un trabajo coordinado de varias instituciones públicas, incluyendo a la Secretaría de Emergencia Nacional (SEN), el MOPC y las Fuerzas Armadas. Cuenta con cooperación del sector privado.

“Vamos a completar en Presidente Hayes y el viernes ya vamos a Boquerón”, indicó el ministro de la SEN, Arsenio Zárate, quien explicó que el agua se descarga en aljibes comunitarios ubicados en colegios, escuelas y en otras instituciones públicas, de modo a que las familias se abastezcan de estas fuentes.

El acueducto de la mentira

La costosa obra del acueducto “Agua para el Chaco” se encuentra inoperativo desde 23 de diciembre del 2022. Las instalaciones de Loma Plata y Filadelfia proyectan total dejadez al igual que todos los reservorios del proyecto, mientras la sequía azota con fuerza el departamento de Boquerón y parte del departamento de Presidente Hayes, que corresponden al Chaco Central. En esas zonas sufren por la escasez de agua en jornadas con temperaturas que llegan a 43 grados.

El primer tramo de la colocación de cañería abarca desde la planta de captación y tratamiento de agua ubicada en Puerto Casado (Alto Paraguay) hasta el km 101. Fue encargado al Consorcio PS, representado por Óscar Soler.

El segundo trayecto se extiende del km 101 al reservorio de Loma Plata. Los trabajos fueron adjudicados al Consorcio ABH Taivo Constructora, representado por Nelson Chávez.

Terminada esta primera parte, las obras pararon siete años por falta de fuente de financiamiento. Cuando los trabajos fueron retomados en el año 2019 se realizó un llamado de licitación para la adjudicación de las obras complementarias, divididas en Fase 2 y Fase 3.

La Fase 2 corresponde a dos reservorios de 2.500.000 de litros de capacidad ubicados en Loma Plata, desde donde bombea el agua hasta Filadelfia, distrito en el cual están otros dos tanques o reservorios de 2.000.000 de litros de capacidad total y que sirven para distribuir a zonas como Neuland, Lolita, Villa Choferes y otros.

Responsables del Consorcio Chaco (Tocsa y Rovella), adjudicado para las fases 2 y 3 de la construcción del acueducto Agua para el Chaco, que consiste en la conexión casa por casa a varias comunidades, afirmaron que las obras fueron terminadas y entregadas al Ministerio de Obras Públicas y Comunicaciones (MOPC) y que no funcionan debido a las fallas de la Fase 1.

Monto pagado hasta 2023

Datos oficiales divulgados en octubre del año 2023 indican que el MOPC pagó G. 363.833 millones (casi US$ 50 millones) por los seis contratos que se ejecutaron para la instalación y compra de las cañerías, además de obras complementarias en el tramo de 203 km del acueducto del Chaco que no sirve, desde Puerto Casado hasta Loma Plata (fase 1), que hasta ahora no funciona. Los desembolsos se concretaron durante las gestiones de los exministros Enrique Salyn Buzarquis, Ramón Jiménez Gaona y Arnoldo Wiens.