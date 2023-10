MOPC aún no sabe cuánto costará “parche” de fracasado acueducto

El Ministerio de Obras Públicas y Comunicaciones (MOPC) informó a través del portal unificado de acceso a información pública que ha iniciado trámites para darle “una solución” al problema que tiene actualmente el acueducto, cuyas cañerías no sirven a los largo de 203 km, desde Loma Plata hasta Carmelo Peralta.

“Primeramente y en conjunto con el Banco Interamericano de Desarrollo (financista de obra), se acudió a la opinión de expertos en el área, quienes, en base a varios análisis y estudios, además de visitas hasta la zona de obras, relevaron y quitaron conclusiones respecto al tema, a fin de brindar posibles soluciones. Se acordó igualmente, a corto plazo, trabajar con la ESSAP con el objetivo de dar una respuesta respecto a la provisión de agua potable a los lugareños”, señala el informe.

Asimismo, la institución informó que el costo total estimado del proyecto de reparación del acueducto se facilitará una vez que se tenga un análisis detallado, “en el cual se realizará un análisis exhaustivo de los costos que se esperan en el proyecto de reparación, esto puede incluir la evaluación de los materiales necesarios, los equipos, los costos laborales y cualquier otro gasto relacionado”.

Respecto al plazo de culminación del trabajo de reparación, la cartera informó que, con base en la planificación del proyecto y el presupuesto necesario para la reparación del acueducto, se determinará la fecha estimada de inicio y culminación de los trabajos. “Estas fechas estarán sujetas a circunstancias imprevistas como cambios climáticos”, resaltó.

Sobre la fuente de financiación del “arreglo”, la cartera señaló que aún no están definidas, pero que podrían ser nuevamente de fondos gubernamentales, donaciones, préstamos o cualquier otra fuente de financiación específica.

MOPC pagó millones y acueducto no funciona

El MOPC pagó G. 363.833 millones (casi US$ 50 millones) por los seis contratos que se ejecutaron para la instalación y compra de las cañerías, además de obras complementarias en el tramo de 203 km del acueducto del Chaco que no sirve, desde Puerto Casado hasta Loma Plata (fase 1), que hasta ahora no funciona.

Así informó la institución a través del portal unificado de acceso a la información pública, ante las consultas de este diario sobre los pagos realizados a las empresas que ejecutaron la fracasada obra (registro número 75.714). Los desembolsos se concretaron durante la gestión de los exministros Enrique Salyn Buzarquis, Ramón Jiménez Gaona y Arnoldo Wiens.