Escaso accionar y Junta acéfala, a un año de la Gobernación de Alto Paraguay

Según el concejal departamental Juan Gualberto Ortiz, colorado de Fuerza Republicana, “la Gobernación de Alto Paraguay es actualmente una de las instituciones departamentales a nivel país, con menor porcentaje de ejecución”, esto es al menos lo que se puede observar en la página de Contrataciones Públicas.

“Es realmente una pena, atendiendo que el ejecutivo dispuso del presupuesto 2023 la suma de G. 18.000 millones”, o sea desde agosto en que asumió hasta diciembre de dicho año, y ahora en el “nuevo presupuesto correspondiente al 2024 de los G. 42.000 millones que corresponde a esta Gobernación, Méndez ya utilizó más de G. 24.000 millones”, refirió.

“Si sumamos el monto que quedó en el 2023 y lo utilizado hasta la fecha del presupuesto 2024, la Gobernación ya dispuso de un monto total de G. 42.000 millones”, por lo que el gobernador no podrá decir que le faltó dinero para poder concluir o iniciar nuevas obras dentro del departamento.

Capricho personal

El edil calificó de “capricho personal” el hecho de que el gobernador no se decida a terminar algunas obras iniciadas en el anterior gobierno, como ser la construcción del nuevo Hospital Regional de Fuerte Olimpo, atendiendo la enorme importancia que esto representa no solo para este distrito, sino para todo el departamento.

“Pareciera tomarse un revanchismo político y por eso no se enfoca de manera exclusiva por ejemplo en esta obra, dando a entender que la construcción no fue iniciada durante su gobierno. Solo así se puede entender que, teniendo dinero a mano, no da prioridad a este tema, actualmente la obra está en un 97% de avance de trabajo, y luego debe realizarse un nuevo llamado para las obras complementarias, de allí que su habilitación aún será bastante prolongada”, afirmó.

Ortiz mencionó además que otra de las obras sin terminar es la estación portuaria de Bahía Negra. Esta construcción cuenta con apenas el 47% de avance físico y ya se pagó el 97% de los casi G. 5.000 millones, monto en la cual fue presupuestada. La obra corresponde íntegramente al gobierno del ex gobernador y actual diputado nacional José Domingo Adorno, reciclado en filas de Honor Colorado.

“Necesitamos conocer quién o quiénes son los responsables de esta situación y por sobre todo que hará el ejecutivo para poder recuperar el dinero invertido, o exigir a los responsables concluir los trabajos”, reiteró.

Incoherencia

A un año de gobierno “causa vergüenza que la gobernación no haya inaugurado ninguna obra iniciada por la institución, más que simples refacciones de locales escolares, sumados a reparación de caminos, para lo cual recibimos maquinarias y cupos de combustible de parte del Estado”, enfatizó el edil.

Finalmente, el concejal calificó de “incoherencia” el hecho de que el ejecutivo proceda a realizar llamado de licitación para refaccionar la sede de la Gobernación, residencia del gobernador y local del taller de la institución, atendiendo que existen otras necesidades de mayor urgencia dentro del departamento. Estas obras costarán casi G. 1.500 millones al gobierno departamental.

Llamado a silencio

Intentamos conocer los trabajos realizados por la Gobernación en todo este tiempo, para lo cual le solicitamos al propio gobernador algún resumen sobre el tema, sin embargo no respondió a nuestro mensaje.

La semana pasada el gobernador Méndez había realizado una especie de informe anual en la localidad de Puerto Casado, aprovechando la presencia del ministro de la Secretaría de Emergencia Nacional Arsenio Zárate, para la entrega de kits de víveres a familias indígenas de ese distrito.

Atendiendo que no existe ninguna gacetilla sobre dicho resumen, podemos citar que la Gobernación en este un año procedió a refaccionar varias aulas escolares, así como la reparación de maquinarias con la cual procedieron a reparar el camino de la línea 1 en un tramo de más de 100 kilómetros, en la zona de Bahía Negra, trayecto que siempre estuvo olvidado por las autoridades.

En este momento y tras recibir las nuevas maquinarias y cupo de combustible de parte de la Itaipú, personal de la institución continúa en la reparación de más kilómetros de caminos en la zona, aunque en todo este tiempo no lograron reemplazar ni siquiera reparar uno de los tantos puentes precarios que existen a lo largo de estos caminos.

Junta acéfala

A la poca productividad del ejecutivo se le suma el nuevo conflicto entre concejales departamentales de esta zona. La Junta está compuesta por 7 concejales, de los cuales seis, son del sector colorado y uno pertenece al PLRA. Actualmente los mismos no logran sesionar desde el pasado 20 de julio.

La disputa de los ediles se encuentra en sedes judiciales, atendiendo que Domingo Duarte y Sergio Cuellar ambos del sector cartista, a quienes se les sumo Leonardo Lezcano del PLRA, presentaron un pedido de nulidad de la resolución de elección de nuevas autoridades de la Junta, ante el Tribunal Electoral de Concepción.

Sucede que los otros 4 concejales: Juan Gualberto Ortiz, Stiven Ramos, Saian Penayo y Jorge Medina Recalde, quienes asumieron por fuerza republicana, habían procedido a realizar la elección de nuevas autoridades para el nuevo periodo, recayendo la presidencia en Stiven Ramos que haría el recutu.

Quienes recurrieron a la justicia ordinaria, consideran nula dicha resolución, debido a la falta de quórum en la sesión, hasta tanto no se expida el Tribunal Electoral, los concejales no logran el número requerido de miembros para reunirse, por lo que actualmente la Junta se encuentra acéfala.