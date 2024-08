Aumenta la tasa de uso de Yacyretá, pero ANDE no informa de sus beneficios o costos

El 9 de setiembre del año pasado, el entonces flamante presidente de la República del Paraguay, Santiago Peña, anunciaba que nuestro país aumentaría, “lo máximo posible” el retiro de la energía Yacyretá.

La medida, históricamente reclamada en el país, la aplicaban en plena coyuntura electoral en Argentina y de una seria crisis financiera en la Entidad Binacional (EBY) a causa de la morosidad del Gobierno del vecino país con la EBY, así como con el Gobierno paraguayo en el pago de la compensación por cesión de energía. Además, el creciente conflicto en el río Paraná debido a la decisión argentina de cobrar peaje a las embarcaciones paraguayas de carga.

La coyuntura probaba entonces que la decisión de Peña era una suerte de presión sobre el Gobierno argentino, para que atienda los reclamos paraguayos. No obstante, o no pudieron o no quisieron sostenerla, porque muy pronto se disipó, sin los resultados esperados. En efecto las deudas, con algunos bacheos, siguen pendientes de pago y el peaje en el río Paraná goza de buena salud.

El jueves 7 setiembre de 2023, el presidente de la ANDE, Ing. Félix Sosa, informaba que al iniciarse el día el Sistema Interconectado Nacional utilizaba 100 MW de Yacyretá, pero que horas después habían elevado ese nivel a 900 MW. La decisión, que luego, según se explicó, solo buscaba probar la capacidad del sistema paraguayo, no duró 24 horas.

En junio último la ANDE retiró el 47% de la producción de Yacyretá

Casi un año después, sin que la ANDE explique a sus usuarios por qué decidió elevar su tasa de utilización de la energía de Yacyretá y por qué no lo hizo antes, se supo, gracias a fuentes argentinas, que en junio último retiró de la central paraguayo/argentina el 47% de su producción y 41% en julio.

Asimismo, pudo saberse que en los siete primeros meses del año (enero-julio) la empresa eléctrica estatal paraguaya retiró de Yacyretá el 26% de toda la energía que produjo Yacyetá, o sea 2,5 veces más que toda la energía que aprovechó en similar período del ejercicio anterior.

