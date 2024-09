Condenan a 11 años de cárcel a abusador sexual de una niña en el Chaco

El Tribunal de Sentencia, que se encargó de dictaminar la ejemplar condena, estuvo integrado por los jueces Mariza Meza como presidenta y Pedro Cantero y Julio Ortega como miembros. El juicio contra el acusado de cometer el hecho punible de abuso sexual en niños se realizó en la sala de juzgados de la localidad de Puerto Casado.

El fiscal acusador fue el agente Nelson Colmán, quién solicito inicialmente una pena privativa de libertad de 12 años para el principal acusado Cesar Daniel Alderete. El representante del Ministerio Público dijo estar de acuerdo con la sentencia de 11 años, impuesta por el Tribunal de Sentencia por lo que no presentará apelación alguna.

Colmán refirió que el hombre estaba acusado de haber manoseado en reiteras ocasiones a la niña de 6 años, y al no existir coito, la pena máxima para estos casos es de 15 años, por lo que manifiesta estar de acuerdo con lo resuelto por los jueces.

Por su parte, la presidenta del Tribunal juzgador, dijo que a pesar de que la inspección médica realizada a la menor no logro encontrar rastros de violencia contra la niña, sin embargo eso no implica que no se haya demostrado los hechos ocurridos y denunciados, atendiendo que el manoseo constituye un abuso sexual, esto quedó probado a través de la cámara gesell donde fue llevada la víctima.

Para este tribunal quedó totalmente demostrado el abuso sexual, en el rango de manoseo contra la menor no así hecho de coito alguno; en este caso, el marco penal es menor y una vez analizada todas las circunstancias se llegó a esa conclusión de la pena de 11 años, dijo finalmente la jueza.

Hechos

El hecho fue denunciado por la madre de la menor en mayo del 2023, cuando la pequeña le comentó que el hoy sentenciando procedió a manosearla en sus partes íntimas, en el interior de una vivienda de la estancia en la zona de Carmelo Peralta, donde ocasionalmente trabajaban tanto el acusado como la mujer.

Una vez que se procedió a la investigación de este terrible caso, se pudo comprobar, según el fiscal acusador, que los manoseos contra la menor se daba de manera frecuente y siempre el abusador aprovechaba la ausencia de la medre de la niña, que se desempeñaba como maestra en la escuelita que funciona en dicha estancia.

El acusado y hoy sentenciado trabajaba como peón en dicho establecimiento ganadero, y tras ganarse la confianza de la niña, procedió a realizar los reiterativos manoseos en la parte intima de la víctima, esto según se pudo comprobar durante el juicio oral y público. El hombre está recluido en la penitenciaría de Concepción, donde deberá cumplir la sentencia impuesta por el Tribunal.