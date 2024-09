Obispo del Chaco pide políticas de Estado para hacer frente a incendios forestales

“Como paraguayos y chaqueños nos ha tocado vivir desde hace varios meses las consecuencias de estos efectos naturales como la sequía, bajante de los ríos y los incendios forestales, situaciones que nos genera desconciertos y desesperaciones de cómo hacer frente a estos hechos atendiendo que no contamos con políticas de Estado”, decía parte de su larga homilía.

Este tipo de hechos que se dan en la naturaleza de forma cíclica, unos años de sequía y otras de inundaciones, pero lastimosamente la respuesta de las autoridades son soluciones parches y además de última hora, cuando la desesperación de las personas es total.

A lo que antiguamente llamábamos cambio climático lo deberíamos llamar crisis climática o mejor dicho crisis socioambiental porque el daño que hacemos es a todo el ecosistema, dañando como dice el Papa Francisco: “la casa común”.

La quema o incendio siempre se ha dado, pero nunca con tanta fuerza debido a la inconciencia de la gente, esta situación nos indigna a todos porque no vemos castigos ejemplares para aquellas personas que desobedecen las leyes ambientales existentes, esto, a pesar de contar con una buena legislación ambiental.

“Nos preguntamos: ¿Por qué no se cumplen estas leyes? no será porque faltan políticas públicas claras para la inversión en este ámbito, no debemos acostumbrarnos al “peichaite”, a soluciones parches del momento sino que las soluciones deben ser serias a corto y largo alcance, que se den de forma constante y perseverante donde se incluya el castigo al que inflige las leyes”.

Los últimos grandes incendios que se dan en todo el país y de forma especial en el Chaco, se convierte en un verdadero “ecocidio”, que a pesar de ser una palabra fuerte, es esto lo que sucedió. Un verdadero crimen socioambiental donde se devastaron miles de hectáreas y con ello toda la fauna y flora, indicó.

“Nuestra gente campesina sobre todo está desesperada ya que sus productos no logran dar el rendimiento deseado, situación que profundizara aún más la pobreza en nuestro país”

Código laboral

El obispo resalto además en su homilía la intención de reforma laboral que está planteando el Gobierno nacional, sostuvo que es una buena idea siempre y cuando los primeros interesados que son los obreros o trabajadores participen de la mesa de dialogo desde el mismo inicio del proyecto.

“Si esto no se da de esta manera comenzarán las especulaciones y los mal entendidos porque como se sabe que todo aquello que se quiere implementar sin la participación de los obreros y patrones, no saldrá bien porque desde su mismo origen está contaminado”, manifestó.

Muchos sindicalistas al escuchar este anuncio realizado por el propio Presidente de la Republica de querer reformar el código laboral lo ven como un peligro y no como una ayuda ya que si se pretende tocar la estabilidad laboral también la jubilación del empleado puede estar en peligro.

Finalmente el religioso mencionó que en medio del caos, de los problemas que muchas veces nos asechan, como dice el Santo Padre, no permitamos que nos roben la esperanza ya que es la única manera de poder soñar con un mundo más justo y equitativo para todos.