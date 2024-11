En el Hospital Regional de Fuerte Olimpo se sigue aguardando el funcionamiento del mamógrafo

El pasado 18 de octubre, la ministra de Salud María Teresa Barán, anunció la distribución de varios mamógrafos a hospitales públicos del país, entre ellos al Hospital Regional de Fuerte Olimpo, que sería el primer aparato de dichas características en todo el Alto Paraguay.

El aparato que es recuperado, pero al parecer aún en buenas condiciones, fue enviado hasta este hospital tras el anuncio realizado por la ministra, y casi de forma inmediata llegaron también los técnicos del propio Ministerio de Salud para realizar la instalación y capacitación del personal de salud que se encargará de su funcionamiento.

Lamentablemente, eso no pudo ser, según las expresiones del director del hospital Dr. Luis Martínez, debido a que los cortes de la energía suministrada por la ANDE eran permanentes, y sobre todo, porque el motor generador del hospital se encuentra descompuesto.

Ante esta problemática, los profesionales mencionados tuvieron que volver a la capital del país y realizar una reprogramación de una segunda visita para la instalación de la máquina, y esto se daría en el transcurso de estos días, aseguró el galeno, para así poder brindar el servicio a los pobladores de la zona.

El director del hospital dijo que ya están en la tarea de conseguir otro generador propio para la institución, atendiendo la importancia de poder contar con el servicio permanente de la energía, y sobre todo, conociendo la precariedad del servicio de la ande.

Utilidad

El aparato de mamógrafo, una vez en funcionamiento, evitará que los pacientes tengan que realizar largos viajes hacia hospitales de otras regiones del país para realizar las consultas, tal como venía sucediendo. De allí la enorme importancia de este servicio elemental, sostuvo el profesional.

Además, posibilitará que todas las mujeres que llegan al Hospital puedan realizar el estudio de mamografía, aumentando así el número de consultas para la prevención a tiempo del cáncer de mama. Esto, debido a que al no contar anteriormente con este servicio, varias mujeres que no podían costear los viajes simplemente no consultaban.

Finalmente, en conversación con el Dr. Ariel Acuña, director de la XVII Región Sanitaria, el mismo manifestó que la idea es poner en funcionamiento en breve el mamógrafo, para lo cual estamos ya organizando la ida de los técnicos y, esta vez sí, realizar la instalación. Al efecto, ya prevemos motores generadores auxiliares para evitar tropezar de nuevo con problemas de energía de la ANDE, refirió.