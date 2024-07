Costosa obra del nuevo Hospital Regional de Fuerte Olimpo se encuentra paralizada

El ingeniero Félix Grau, representante de la empresa contratista, dijo que tuvieron que parar los trabajos de construcción del nuevo Hospital Regional por falta de desembolso de parte de la Gobernación del Alto Paraguay, institución encargada de la obra.

Lea más: Obispo espera que el nuevo hospital Regional de Fuerte Olimpo no sea un elefante blanco

En febrero fue la última vez que recibimos recursos de parte de la Gobernación, luego “tuvimos que costear con recursos propios. La institución departamental nos adeuda G. 450 millones, pero lamentablemente nos quedamos sin oxígeno financiero, por lo que tuvimos que parar de forma momentánea las tareas”.

Unite al canal de ABC en WhatsApp

El profesional sostuvo que la obra se encuentra actualmente en un avance del 97% de trabajo, y solo quedan algunos detalles complementarios, como retoques de pintura, tercera pulida de piso, relleno de borde, luces en algunas salas para finalizar y entregar la construcción.

Certificación

El gobernador Arturo Méndez, colorado cartista, dijo que la falta de desembolso para la obra obedece a que la empresa constructora, en este caso Grau S.A, no está certificando los trabajos realizados, el sistema de pago es de esta manera, se certifica y se paga.

Además, tras la verificación de esta obra de parte de profesionales de la Gobernación, se pudo evidenciar lo que podría ser algunas irregularidades en la construcción. “Pudimos comprobar que la obra se modificó bastante en relación al contrato original”, indicó.

Por ejemplo no estaba previsto en el contrato una lavandería y se agrega esa construcción de manera informal dejando de hacer otro tipo de construcción, que figuraba en el proyecto inicial. “Este tipo de modificaciones lo realizo el constructor de manera unilateral o solo contando con la autorización verbal del ex gobernador, en este caso José Domingo Adorno, actual diputado nacional”, relato Méndez.

Agregó que por esa situación están realizando verificaciones, “ya que no podemos ir pagando por obras que no se hicieron, o montos que no estén estipulados en el contrato. No queremos ser cómplices de cosas que se hicieron de forma irregular, como por ejemplo la obra del muelles atracadero de Bahía Negra actualmente paralizada, y por el cual se pagó ya el 98%, unos G. 5.000 millones, pero sin embargo la construcción apenas tiene una ejecución de más de 40% de avance físico”.

Finalmente, el gobernador reconoció que se adeuda a la empresa Grau un monto de G. 416 millones, y que se ira cubriendo a medida que se certifiquen los trabajos que se debían realizar.

A pesar de que se habla de un 97% de avance de trabajos, pudimos observar que faltan varios detalles, como ser la colocación de los sanitarios, en todos los pabellones y salas de la enorme obra entre otros trabajos importantes.

Inauguración

El gobernador sostuvo que aún faltan trabajos complementarios, que no están incluidos en el presupuesto inicial, para poder inaugurar el Hospital. “Una vez que se pueda cerrar este contrato, se debe realizar un nuevo llamado para poder completar los trabajos que aún faltan”, remarco.

Lea también: Pedirán a Itaipu costear compra de equipos médicos para el nuevo Hospital Regional de Fuerte Olimpo

Estos trabajos complementarios son el acceso al nuevo nosocomio, la conexión entre los bloques, un motor generador para casos de emergencias, la compra de un transformador para almacenar la cantidad de energía necesaria de la línea de la ANDE, el cerco perimetral entre otros detalles.

“Una vez finalizado todo estos trabajos, allí tenemos la promesa del presidente Santiago Peña, de que el hospital será equipado con ayuda de la Itaipú Binacional, para así poder exigir al Ministerio de Salud la contratación de médicos especialistas”, dijo finalmente el jefe departamental.