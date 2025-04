Una persona que se dirigía al Chaco para trabajar se encuentra desaparecida

La pequeña embarcación denominada 2 Hermanas, que transportaba en su interior pasajeros y mercaderías para la zona de Bahía Negra, atracó en el puerto de Fuerte Olimpo en la tarde del domingo para realizar la compra de alimentos. Apenas permanecieron algunos minutos y volvieron a continuar viaje, según comentó Derlis Silva, comerciante y pasajero del barco.

A escasos kilómetros de salir del puerto, les sorprendió un temporal, por lo que decidieron atracar en la otra orilla del río, en territorio brasileño, donde pernoctaron a la espera de que pasara el temporal y pudieran continuar viaje hacia la lejana Bahía Negra.

Cuando, en las primeras horas de la mañana del lunes, intentaron proseguir el viaje, se percataron de la ausencia de uno de los pasajeros, en este caso Victoriano Insfrán García, quien se encontraba viajando con algunos de sus hijos. Fueron precisamente ellos quienes notaron la ausencia de su padre.

Inmediatamente comenzaron a buscarlo, teniendo en cuenta que no había lugar por donde pudiera haberse ido, pues la embarcación es bastante pequeña y en la orilla casi no existe suelo firme, todo es agua. Sin embargo, la búsqueda resultó inútil, ya que no lograban dar con don Victoriano. Ante esta situación, la embarcación regresó al puerto de Fuerte Olimpo para dar parte de lo sucedido a las autoridades.

Tras la denuncia de desaparición de esta persona a los efectivos de la Prefectura Naval, se comunicó del hecho al Ministerio Público. El fiscal Gabriel Rolón ordenó que la embarcación quedara retenida en el puerto, iniciándose de esta manera el proceso investigativo. Mientras tanto, los responsables de la Marina están realizando la búsqueda de la persona, ante el temor de que haya caído al río.

El fiscal mencionó que todas las personas que estaban a bordo de la embarcación serán llamadas a prestar declaración indagatoria, con el objetivo de determinar qué pudo haber sucedido. Adelantó que, al observar la embarcación, pudo constatar algunas irregularidades, como la falta de sistemas de seguridad para los pasajeros.

El representante del Ministerio Público no descarta la posibilidad de que el desaparecido haya caído al agua, teniendo en cuenta que los pasajeros, presumiblemente, estaban ingiriendo bebidas alcohólicas la noche del domingo, horas antes de que se produjera la desaparición.

Uno de sus hijos se percató de la ausencia de su padre en la mañana del lunes, y en un momento se pensó que el mismo no había subido en Fuerte Olimpo. Sin embargo, esta posibilidad fue descartada, ya que sus hijos alegaron que la noche del domingo estaban cenando con su progenitor dentro de la embarcación, mencionó el fiscal.