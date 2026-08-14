Tras más de siete décadas, obtienen por vez primera sus cédulas de identidad

Este jueves, funcionarios del Departamento de Identificaciones procedieron a entregar sus cédulas de identidad a los hermanos Tomás Salinas, de 79 años, y Pablo Salinas, de 72. Los abuelitos, quienes viven en extrema pobreza, recibieron sus respectivos documentos por primera vez, para lo cual tuvieron que transcurrir más de siete décadas.

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La lamentable situación de abandono en la que viven estos hermanos se hizo pública luego de nuestras publicaciones.

La falta de cédula de identidad les impedía acceder al cobro del subsidio estatal para adultos mayores. Personal de Identificaciones de Loma Plata, distante a unos 350 kilómetros, se trasladó hace algunas semanas hasta esta comunidad para realizar la cedulación de los abuelitos.

Sucede que en todo el Alto Paraguay no se cuenta con un local del Departamento de Identificaciones, una de las principales causas por las que estas personas nunca pudieron obtener sus documentos. No obstante, también existe responsabilidad de las autoridades locales y departamentales, que durante años no se preocuparon por brindar asistencia a estos abuelitos.

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Pobreza extrema

Ambos hermanos se mostraron contentos por contar finalmente con sus respectivos documentos y ahora aguardan poder ser incluidos en el programa de adultos mayores, para así percibir el subsidio estatal que, aunque sea escaso, representará una importante ayuda para enfrentar la pobreza en la que viven.

Ambos hermanos habitan una precaria vivienda de karanday, ubicada en el barrio San Miguel de esta capital departamental. No cuentan con energía eléctrica y preparan sus alimentos en un fogón improvisado, instalado en el suelo y a la intemperie, por lo que los días de lluvia se convierten en un verdadero problema.

Poseen una pequeña huerta y, durante algunas pocas semanas, logran obtener algo de dinero con la venta de lechugas y locotes. Cuando termina la escasa cosecha, la situación se vuelve aún más complicada y sobreviven gracias a la ayuda de personas solidarias.

Don Pablo, el menor de los hermanos, pidió a las autoridades que puedan agilizar su inscripción al programa de adultos mayores para recibir esta ayuda económica. “Mucho nos ayudará”, sostuvo, al tiempo de señalar que también buscarán acceder al servicio de energía eléctrica, lo que les permitirá mejorar un poco sus condiciones de vida cotidiana.

Sede de Identificaciones

Desde hace años, los pobladores del Alto Paraguay vienen reclamando la instalación de una sede permanente del Departamento de Identificaciones en esta región chaqueña, debido a los numerosos inconvenientes que deben afrontar para obtener o renovar sus documentos de identidad.

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Viajar hasta Loma Plata, distante unos 350 kilómetros, representa una importante erogación económica, debido a que no existe un servicio diario de transporte colectivo. Por este motivo, quienes deben realizar estos trámites necesariamente tienen que asumir además los gastos de hospedaje, hasta tanto puedan regresar a sus hogares.

Atendiendo que muchas familias de la zona tienen parientes en la capital del país, algunas personas que necesitan realizar trámites relacionados con sus cédulas de identidad optan por realizar este largo viaje de casi 800 kilómetros, ya que pueden conseguir con amigos o familiares un lugar donde alojarse mientras culminan las gestiones.

Este jueves, con la presencia de funcionarios de Identificaciones que estuvieron trabajando en el local de la Gobernación en Fuerte Olimpo, se pudo observar una gran cantidad de personas provenientes de distintos puntos del distrito, quienes acudieron para renovar sus cédulas o para obtenerlas por primera vez, en el caso de menores de edad.

También se presentaron varios casos de adultos mayores que necesitaban realizar diferentes trámites relacionados con su documentación.