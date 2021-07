Alba ‘gym’ en el Guairá

Científicos dan por hecho que realizar actividades físicas, antes o durante la jornada laboral se traduce en un mejor rendimiento de los trabajadores. Este fenómeno ya llegó a nuestro país y dio en llamarse “pausa activa laboral”, espacio que ya varias empresas de nuestro país van adoptando de un tiempo para acá.

Pese a esto, lo ocurrido días atrás a tempranas horas en medio de unas obras que se realizan en el distrito de Yatayty, en Guairá, no dejó de llamar la atención, cuando unos 30 obreros realizaban ejercicios de estiramiento al inicio de su jornada laboral. Todos ya preparados con sus cascos protectores y ropas de trabajo, eran guiados por una persona subida sobre una mesa, quien realizaba varios movimientos de estiramiento para el cuerpo. Un video de este momento fue publicado en la fan page del Ministerio de Obras Públicas y Comunicaciones (MOPC).

Eran los obreros de la Planta de Tratamiento de Agua Potable del río Tebicuarymi, una obra financiada por la Agencia de Cooperación Internacional del Japón (JICA) (bajo la modalidad de cooperación no reembolsable) y cuyos ejecutores son la Consultora Kyowa Engineering Consultants Contratista., Ltd, Chiyoda U-Tech., Ltd., cuyo fiscal de obra es el ingeniero Tomofumi Masuoka y la contratista Hazama Ando Corporation, cuyo gerente general es Yoshimura Tadashi.

Según explicó a ABC Color, Lilyan Escobar, coordinadora de la Unidad Ejecutora de Proyectos de la JICA, se trata de una práctica arraigada en la cultura japonesa que se realiza no sólo en las obras de construcción, sino también en escuelas, oficinas. “Realizan una formación y empiezan con los estiramientos”, señaló y a renglón seguido comentó que los japoneses afirman que pese a que al inicio no fue fácil que los paraguayos se adaptaran a esta peculiar situación y a todo lo que tiene que ver con el ritmo de trabajo en sí de los orientales, los obreros actualmente “están super contentos porque realmente hace bien. Es el relajamiento para un buen inicio de jornada”.

“Luego se dan las instrucciones de lo que va a acontecer ese día, ya que antes no tienen conocimiento de lo que harán durante cada jornada”, indicó.

Explicó que luego de esta rutina diaria, se reúnen en grupos de trabajo para todos los rubros, con sus líderes, que son profesionales del exterior de procedencia japonesa o centroamericana.

Los obreros actualmente son 30 paraguayos de la zona, se encuentran construyendo la toma de agua de la Planta de Tratamiento, que beneficiará exclusivamente a la ciudad de Coronel Oviedo, dando un respiro a la antigua planta que abastece desde 1986 a cuatro distritos guaireños, entre los que se encuentra, además de dicha ciudad, Villarrica, Yatayty y Mbocayaty. Para la primera parte de la obra, que consistió en la planta de tratamiento en sí, fueron empleados alrededor de 150 compatriotas.

Añadió que es costumbre de los japoneses, en el momento de la instrucción, recalcar las medidas de seguridad a tener en cuenta durante la jornada. “ Es increíble cómo recalcan constantemente que deben tener cuidado. Cuidaren en primer lugar ellos mismos y en segundo lugar a sus compañeros”, puntualizó.

El momento del tereré por parte de los trabajadores de la construcción en nuestro país es sagrado y generalmente se extiende por varios minutos que incluso llegan a convertirse en horas. En este punto, Escobar indicó que en horas laborales los termos y guampas están prohibidos y sólo permiten los primeros, para estar siempre hidratados.

La costumbre de las rondas de la tradicional bebida, están limitados a las horas de descanso, cuando “hasta los encargados se unen”. Finalmente, Escobar remarcó que el ritmo de trabajo de dicha cultura es completamente diferente a la nuestra “porque son bastante estrictos, banstante disciplinarios”.

Agregó que los encargados de estas empresas están abiertos a que estudiantes de ingeniería o arquitectura visiten la zona de trabajos como un ejemplo a seguir. De hecho, dijo que se encuentran trabajando en un plan para concretar estas visitas. Recordó que la solidaridad de los japoneses para con países como el nuestro sigue, pese a los desastres naturales que caracterizan a su zona geográfica, que ya bastante trabajo y recursos les lleva.