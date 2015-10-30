Demoran intervención en Ciencias Agrarias

El Consejo Superior Universitario convocó a una sesión extraordinaria para el próximo martes donde se abordará como único tema el pedido de intervención de la Facultad de Ciencias Agrarias, ante denuncias de presuntos manejos irregulares a través de la contratación de planilleros y a través de licitaciones, tanto en la casa central como en las filiales de Pedro Juan Caballero y San Pedro, según Romina Rojas, estudiante de dicha facultad.

La prórroga es a los efectos de que las autoridades cuestionadas tengan la oportunidad de ejercer sus descargos y de esa manera garantizar el debido proceso, caso contrario, lo que resuelva la asamblea puede ser pasible de anulación por parte de los afectados. “Cabe recordar que una intervención no es contra la autoridad sino contra la facultad como unidad académica”, agregó el rector.

En ese tiempo se espera que tanto alumnos, profesores y otros estamentos efectúen un informe detallado acerca de las irregularidades denunciadas, atendiendo a que hasta ahora solo trascendieron de forma verbal, también se tendrá en cuenta los informes de respaldo a las autoridades de la facultad. El Consejo Superior quiere contar con la mayor cantidad de informes para la plenaria de la próxima semana donde se decidirá la intervención.

Bernal enfatizó que se encargará personalmente de convocar a todos los miembros del Consejo para la sesión extraordinaria, atendiendo a que en la sesión de este viernes no hubo quórum para tratar el planteamiento del alumnado que exige la renuncia del decano Lorenzo Meza y del vicedecano Miguel Ángel Ruiz Díaz.

