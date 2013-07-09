Detienen a mujer que se burló de Franco

El hecho ocurrió en el local del Partido Liberal, adonde debía concurrir más tarde Franco para dar un informe a su partido de la gestión cumplida al frente del gobierno que dejará próximamente.
Un jefe policial dijo que la mujer, de nombre Malena Bareiro, fue detenida por obstruir la entrada al local partidario.
“Soy Franco, presidente golpista. Aumento mis bienes y traigo hambre, despidos y miseria al país”, decía el cartel que portaba la figura, vestida del dictador alemán y que llevaba una guadaña en las manos.
Franco, que siendo vicepresidente asumió el 22 de junio del año pasado la presidencia al ser destituido el entonces presidente Fernando Lugo por el Congreso, debe entregar su cargo el 15 de agosto próximo al presidente electo Horacio Cartes.
Todos los beneficios, en un solo lugar Descubrí donde te conviene comprar hoy