"Pueblo no come empedrado"

El candidato a la Diputación por Misiones por el movimiento Colorado Añetete, señalo que durante los cinco meses que le tocó recorrer el departamento para promocionar su candidatura, pudo observar muy de cerca el estado de pobreza extrema en el que viven miles de compatriotas en las zonas rurales y periferias de las áreas urbanas de todos los distritos misioneros. Mencionó que esta situación es inaceptable, teniendo en cuenta que la gobernación actualmente administrada por Derlis Maidana (ANR – cartista), recibió muchos recursos económicos del gobierno central. Además, se tiene instalada la Central Hidroeléctrica Yacyretá, generadora de millones de dólares de forma diaria.

"La carencia se ve en todos los sectores, como salud, educación, también el sector de la agricultura, que fue dejado muy de lado por el gobierno de turno", lamentó, al tiempo de afirmar: "los agricultores no cuentan con asistencia técnica ni insumos, de los proyectos que se aprueban, solamente el 30% de los recursos financieros llega al labrador, el resto queda por el camino", dijo.

Continuó señalando que la pobreza en el departamento creció “un 22%, y no lo digo yo, lo dice el informe del Gobierno Nacional. Teniendo la ayuda del Gobierno más el apoyo de la Entidad Binacional Yacyretá, estar en estas condiciones significa que se están mal utilizando los recursos. No se puede destinar el 90% en obras, la gente no come empedrado”, expreso Almirón.