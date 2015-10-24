Protestan frente a comisaría

Ni bien se hizo la denuncia, decenas de estudiantes llegaron hasta la sede policial para manifestar su apoyo a Mauricio Ovelar, estudiante del 5° de Medicina, quien resultó con diversas lesiones en el cuerpo, luego de ser atropellado por el profesor con su vehículo, según denunció. El joven era parte del grupo que hace vigilia frente a la vivienda del docente, a quien se le exige la renuncia.

Según un testigo, Rodríguez Andersen “le tiró a un costado y no se detuvo” y luego fue corriendo a la comisaría para hacer su denuncia de lo ocurrido. Por su parte, Ovelar fue hasta la misma comisaría para hacer también su denuncia, en compañía de varios compañeros. Otros se acercaron para manifestar su apoyo minutos después, pero quedaron fuera.

Rodríguez Andersen, junto con los hermanos Jaime y Emiliano Ibarrola Zárate son severamente cuestionados por varias irregularidades en el Hospital de Clínicas. Los estudiantes exigen la renuncia de los mencionados como única alternativa para levantar la protesta en la facultad de Medicina de la UNA.

Rodríguez Andersen fue el docente que semanas atrás huyó de un escrache en colectivo. Esto ocurrió el pasado 13 de octubre. El hombre fue repudiado en el campus de San Lorenzo, y en su huida abordó un autobús del servicio público. Desde la escalerilla del transporte envió un beso a los estudiantes, como burla hacia ellos. Vea el video aquí.

El encargado de despacho de la Facultad de Ciencias Médicas, Roberto Corbeta, ya pidió públicamente que Rodríguez Andersen y los hermanos Emiliano y Jaime Rivarola renuncien a sus respectivos cargos.

El médico docente, acusado de maltratar a alumnos, es uno de los cercanos al exdecano Aníbal Peris, y uno de los mejores pagados dentro la Facultad, percibiendo mensualmente G. 34.392.993 como jefe de cátedra, jefe de departamento y profesor.

El cuestionado profesor se ganó el rechazo del alumnado a raíz de su desagradable trato contra sus estudiantes. En una serie de audios que se filtraron, se puede escuchar cómo los insulta con frases como “Aplazarte para mí es lo más fácil y excitante que puede haber en el mundo”, o “Yo no quiero sacarte tu plata. No quiero tu plata, te quiero fundir la vida. Me rompés las bolas y te voy a echar de la facultad”. Incluso llegó a humillar a una de las alumnas diciéndole que eyacularía en su rostro, según las denuncias.