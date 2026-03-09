Cámara ordena libertad de Carlos Granada porque condena a 10 años no está firme

El Tribunal de Apelación Penal, Tercera Sala, de la Capital integrada por los camaristas José Waldir Servín, María Belén Agüero y Agustín Lovera Cañete anuló la resolución del Tribunal de Sentencia que confirmó la prisión preventiva del periodista Carlos Javier Granada Fernández, condenado a 10 años de cárcel por coacción, coacción sexual y acoso sexual.

Puntualmente el tribunal de alzada admitió la apelación planteada por el Abg. Álvaro Arias en contra del Auto Interlocutorio N° 150 del 27 de febrero del 2026, por el cual el Tribunal de Sentencia presidido por la jueza Cándida Fleitas e integrada por Manuel Aguirre y Sonia Villalba ratificó la prisión preventiva del periodista.

La defensa argumentó que el colegiado de sentencia dictó una resolución arbitraria al ratificar la prisión preventiva argumentando peligro de fuga, en atención a que dicho fundamento no se encuentra previsto en la legislación procesal como presupuesto para el dictado de dicha medida cautelar ante la existencia de una condena y el compurgamiento de la pena mínima.

El Tribunal de Apelación atendió este fundamento, anuló la resolución recurrida y ordenó que el expediente se remita al Tribunal de Sentencia de origen, a fin de que proceda a establecer las medidas de carácter personal que considere pertinentes para Carlos Granada, que no impliquen una modalidad de privación de libertad, para la sujeción del encausado al presente proceso.

