Bicampeón de judo cae por robo de motocicleta, pero fiscala ordena su libertad inmediata

El robo de motocicleta se produjo ayer domingo, en horas de la mañana, en la zona del Paseo Carmelitas de Asunción, específicamente en Senador Long y Teniente Vera.

La víctima fue un guardia de seguridad de uno de los locales del citado espacio, que denunció ante la comisaría 6° de Asunción que un compañero le avisó que su motocicleta estaba siendo llevada por un hombre, aunque sin poder arrancarla.

Tras robo, forcejeo y aprehensión

Ante esta situación, el dueño del biciclo salió corriendo y alcanzó al delincuente, a quien derribó de un golpe, pero como este último ofreció resistencia se desató una pelea cuerpo a cuerpo.

Con la ayuda de otras personas, el dueño de la moto logró reducir al malviviente, quien terminó muy golpeado, y después lo entregaron a los patrulleros de la comisaría jurisdiccional.

Ya en la sede policial, el supuesto robamotos fue identificado como Bernie Ezequiel Bareiro Sánchez, de 21 años, domiciliado en Lambaré.

A los policías le llamó la atención el atlético físico del detenido, quien después les contó que es un atleta que compite en judo, un deporte olímpico de combate.

De hecho, Bareiro era hasta hace poco uno de los atletas de esta disciplina más promocionados por el Comité Olímpico Paraguayo (COP), ya que llegó a ser bicampeón panamericano.

Pese a la flagrancia y a que la propia víctima tuvo que recuperar su motocicleta, el supuesto delincuente prácticamente fue de paseo nomás a la comisaría 6°, ya que ni bien llegó a esa unidad la Fiscalía ya ordenó su libertad inmediata.

El beneficio procesal le fue otorgado por la fiscala Teresa Sosa Laconich, titular de la Unidad Penal 20 de la Sede 1 de la Fiscalía de Asunción.

Aunque la víctima, testigos y hasta los policías protestaron contra la medida, la fiscala se ratificó en su decisión y firmó la libertad del judoca (persona que practica judo) detenido por el robo de motocicleta.

Al final, quedó preso por otro caso

Indignados por la resolución de la fiscala Teresa Sosa, los policías de la comisaría 6° tuvieron que dejar en libertad al judoca, pero justo en ese momento apareció otra orden de captura que se había emitido contra el deportista, también por robo de motocicleta.

Ese caso se produjo el 28 de febrero pasado sobre la avenida Cantaluppi, casi frente al campus de la Universidad Católica de Asunción.

La víctima fue una joven trabajadora que estaba circulando en su motocicleta cuando fue emboscada por otro biciclo del cual bajó el que iba como acompañante y la intimó probablemente con un arma de fuego.

Cámaras de seguridad grabaron ese asalto y el escape de los maleantes. Esas imágenes fueron claves para identificar al judoca Bernie Ezequiel Bareiro Sánchez, según fuentes policiales.

Este proceso está en trámite en el despacho del fiscal Marcial Machado, titular de la Unidad 1 del Sector 1 de la Fiscalía de Asunción.

A diferencia de la fiscala Sosa, el fiscal Machado hoy lunes sí imputó al supuesto delincuente y pidió cárcel para el sospechoso.