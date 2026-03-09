¡De película! el video de la Casa Blanca con una advertencia a Irán

El video publicado hace unas horas por la Casa Blanca llama la atención por su formato de edición al estilo de las películas de Hollywood. Algunas escenas evocan al filme “Top Gun”, protagonizada por el actor Tom Cruise.

En las imágenes se observan despegue de aviones, composición de fotos de los líderes fundamentalistas de la República Islámica y la flota naval y área de Estados Unidos. También, se lo ve al presidente estadounidense Donald Trump y parte de su equipo presidencial.

En el texto expresa: "Este régimen pronto aprenderá que nadie debe desafiar la FUERZA y el PODER de las Fuerzas Armadas de los Estados Unidos".

Estados Unidos e Israel lanzaron un operativo militar contra Irán, el pasado sábado 28 de febrero. El conflicto amenaza con extenderse a otros países de Medio Oriente.