Exdecano de Veterinaria quiere salir de Tacumbú

El exdecano de la Facultad de Veterinaria, Juan Gualberto Caballero, apeló la decisión del juez Alcides Corbeta, quien no hizo lugar al incidente de revocatoria de prisión preventiva que había solicitado su defensa.

La apelación, cuatro tomos de 200 páginas cada uno, debe ser enviada a la Cámara de Apelaciones de San Lorenzo. El exdecano busca que en segunda instancia se revoque su prisión y pueda afrontar su proceso por lesión de confianza en libertad. Sin embargo la defensa ya planteó una recusación contra el pleno de la Cámara de Central integrada por Lourdes Cardozo, María Teresa González de Daniel y Fabriciano Villalba.

La Fiscalía sostiene la supuesta responsabilidad de Caballero en los comisionamientos irregulares de funcionarios de la Universidad Nacional a la Cámara de Diputados y la Municipalidad de Lambaré. A raíz de ello, los fiscales Josefina Aghemo y Martín Cabrera imputaron al exdecano por lesión de confianza en la causa en la que también se encuentra procesado y privado de su libertad el exrector de la Universidad Nacional de Asunción, Froilán Peralta. Ambos se encuentran recluidos en el penal de Tacumbú.

Hasta el momento fueron imputadas unas 29 personas en el marco de la investigación de irregularidades en la Universidad Nacional de Asunción.

