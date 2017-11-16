La fiesta del tatuaje, este fin de semana

Hacerse un tatuaje o ver cómo se hace. Los amantes de la tinta en la piel tendrán una nueva oportunidad de tatuarse con artistas de diferentes lugares del mundo. Diversos diseños y técnicas podrán apreciar este fin de semana quienes del arte corporal en la octava edición del festival llamado Tattoodownbabylon.

La actividad se iniciará el sábado 18 de noviembre desde las 13:00 e irá hasta las 23:00 y continuará el domingo 19 a la misma hora en el Complejo Textilia, ubicado sobre General Santos 1030.

Se exhibirán catálogos de los trabajos realizados por tatuadores locales y otros que llegarán de Argentina, Brasil, Chile, Colombia, Dinamarca, Uruguay, Estados Unidos y otros.

Estarán presentes artistas y grupos nacionales conocidos y emergentes, además de otros extranjeros. En el listado se encuentran Defrente (Paraguay), Marcelo Soler & Chino Corvalán, Karma, Vertebral, Luisonz, El Culto Casero, The Lost Locx y Lost Gatos. Como también los Djs Yellow P & Monkey Jhayam (Brasil) y P.López & Wake (Paraguay - Colombia).

La organización está a cargo de Tattoo Capataz y Planeador. Las entradas desde hoy están a G. 50.000 por día y G. 70.000 por los dos días que dura el evento. Los tickets se encuentran a la venta en RED UTS.