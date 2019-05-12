Igual podés donar sangre si tenés tatuajes

Donar sangre siempre es un acto solidario y, sobre todo, brindás la oportunidad de salvar muchas vidas, pues la cantidad de donantes siempre es menor de lo que se requiere en el país.

Pero uno de los mitos al respecto es que las personas con tatuajes no pueden ser donantes, lo cual no es cierto. Así lo destacan desde el Programa Nacional de Sangre del Ministerio de Salud.

Lo único que se pide para que sea segura es que quienes se hayan tatuado donen recién un año después de habérselo hecho por última vez. Es decir, si tenés un tatuaje, eso no es un impedimento para donar sangre; solo hay que esperar que transcurra ese tiempo.

Pueden donar sangre todas las personas sanas mayores de 18 años con 55 kilos o más y que presenten su cédula de identidad. Cabe mencionar que no pueden ser donadores quienes estén con fiebre, gripe o alguna otra enfermedad, embarazadas, niños o -como ya mencionamos- quienes se hayan tatuado recientemente.

La sangre donada es analizada mediante el tamizaje serológico, para determinar que esté libre de enfermedades transmisibles vía sanguínea. A partir de ahí se puede liberar para el uso.

Podés donar en el Hospital Nacional de Itauguá y los centros más pequeños, como la Unidad de Medicina Transfusional del INCAN. El Banco de Sangre del INCAN recibe a los donantes de 07:00 a 12:00.

También en el Centro Nacional de Servicios de Sangre (CENSSA), ubicado al costado del Hospital de Trauma (Avda. Gral. Santos), de lunes a sábado, de 07:00 a 18:00, y domingo, de 07:00 a 12:00. Asímismo, en La Casa del Donante (Padre Cardozo y Juan de Salazar - Asunción), de lunes a viernes, de 08:00 a 13:00.