Explican cómo será el examen de ingreso en la UNA

La doctora Ingrid Rodríguez, de la Comisión de Admisión de la Facultad, indicó esta mañana que el objetivo del encuentro con los padres es mostrarles cómo será este año el proceso de examen en la facultad, con el objetivo de asegurar la transparencia e igualdad de criterio y oportunidades para todos los postulantes. Así lo reportó el periodista de ABC TV Alejandro Acosta.

Dijo que básicamente el sistema no varía con respecto a lo que venían haciendo hasta el año pasado, pero que en esta oportunidad van a intensificar los controles para evitar que los alumnos puedan ingresar con celulares o algún tipo de aparatos electrónicos a la hora de rendir. Rodríguez comentó que los exámenes empiezan el 17 de febrero próximo, tanto en la facultad de Medicina de Asunción como en la de Santa Rosa del Aguaray, San Pedro.

“A los padres le mostramos con videos cómo se hace el proceso de control y cómo los alumnos desarrollan sus exámenes. Para el próximo 5 de febrero tendremos nuestra primera prueba, en la cual vamos a ir mostrando a los alumnos cómo deben ir entrando para rendir, entre otras cosas” refirió Rodríguez. La mayoría de los padres presentes se mostró satisfecha con las explicaciones dadas por las autoridades de la facultad, según el reporte de Acosta.

La doctora Rodríguez informó que actualmente ya se entregaron todas las becas para postulantes y que en total existen 190 plazas en las facultades de Medicina UNA de Asunción (150) y de Santa Rosa (40). Hasta hoy tenían se registraron unos 600 postulantes. El año pasado se postularon casi 900 jóvenes, señaló Rodríguez.

