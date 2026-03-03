Triple Frontera: Gobierno activa inteligencia y refuerza controles ante tensión en Medio Oriente, según viceministro

El viceministro de Seguridad Interna, Óscar Pereira, aseguró que Paraguay intensificó los trabajos de inteligencia y prevención en la zona de la Triple Frontera, en el marco del conflicto entre Estados Unidos e Israel contra Irán. Señaló que el foco está puesto en el control del financiamiento ilícito y en evitar la infiltración de grupos extremistas.

Pereira expresó el “apoyo total” del Gobierno paraguayo a las decisiones adoptadas por Estados Unidos en el conflicto con Irán, al que calificó como un “Estado que promueve el terrorismo”.

Indicó que, desde el ámbito de la seguridad interna, se activaron mecanismos preventivos en coordinación con organismos nacionales e internacionales, priorizando el intercambio de información y el análisis de inteligencia.

Lea más: Paraguay en alerta: refuerzan seguridad en objetivos israelíes y puntos estratégicos

Triple Frontera bajo vigilancia

La zona de la Triple Frontera —compartida por Paraguay, Argentina y Brasil— vuelve a estar en el centro de la atención, teniendo en cuenta antecedentes sobre presunta presencia de financistas vinculados al grupo Hezbolá, según investigaciones del gobierno estadounidense.

El viceministro detalló que el principal control se enfoca en el movimiento de dinero, tanto lícito como ilícito. En ese marco, mencionó la activación de mecanismos institucionales como la Secretaría de Prevención de Lavado de Dinero o Bienes (Seprelad), la Dirección Nacional de Ingresos Tributarios (DNIT), la Policía Nacional y otros organismos del Estado.

Unite al canal de ABC en WhatsApp

Asimismo, destacó la reactivación y ampliación de facultades del Comando Tripartito —acuerdo entre Paraguay, Argentina y Brasil— que ahora incluye tareas vinculadas al combate contra el terrorismo y el lavado de activos.

Lea más: Canciller paraguayo asistirá a foro contra cárteles y grupos criminales en EE.UU.

Prevención antes que represión

Pereira enfatizó que las acciones no tienen carácter represivo sino preventivo. “No tenemos una acción específica en curso; estamos trabajando para evitar que se den situaciones de extremismo”, afirmó.

Reconoció que existen hipótesis tanto de infiltración de grupos terroristas como de captación por parte del crimen organizado. En ese sentido, aseguró que se reforzó la presencia activa en puntos considerados sensibles y que el Ministerio del Interior adoptó decisiones para fortalecer la Dirección de Asuntos Internos.

“El Paraguay mantiene una política de tolerancia religiosa, pero esa tolerancia tiene límites”, sostuvo, al tiempo de remarcar que no se permitirá la radicalización ni el surgimiento de extremismos.

Lea más: Paraguay condena ataques de Irán en Baréin, Catar, Emiratos Árabes Unidos y Kuwait

Cooperación con el FBI

El viceministro también confirmó que existe un intercambio fluido de información con agencias internacionales. Destacó el funcionamiento de una oficina que trabaja directamente con el FBI, integrada por policías paraguayos capacitados por esa agencia y con acceso a sus herramientas de análisis.

Según afirmó, Paraguay es considerado actualmente un “socio confiable” por Estados Unidos en materia de seguridad y combate al crimen organizado transnacional.

Seguridad como prioridad

Finalmente, Pereira sostuvo que la seguridad es una prioridad del actual Gobierno y reiteró el compromiso de resguardar la integridad territorial y la tranquilidad de la ciudadanía.

“Hay voluntad política y mecanismos activados para que Paraguay siga siendo un país seguro”, concluyó.