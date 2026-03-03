Temporal derriba palmera sobre un auto y deja sin luz al barrio Jara

La escena más impactante que dejó el temporal se registró sobre la calle Santiago, casi avenida Brasilia, donde una palmera cayó directamente sobre el techo de un automóvil estacionado.

La imagen es elocuente: la estructura del rodado quedó prácticamente aplastada por el peso del árbol. Afortunadamente, no se reportaron personas heridas, ya que los propietarios no se encontraban en el interior al momento del hecho.

Vecinos señalaron que en el barrio “cayeron varios árboles” en cuestión de minutos. “En quince minutos se fue todo eldesastre”, relató uno de los frentistas.

Sin energía desde las 15:00

Además de los destrozos, la tormenta derribó una columna del tendido eléctrico, lo que dejó sin suministro a varias cuadras desde aproximadamente las 15:00.

Jorge Espínola, vecino afectado, explicó que pese a los reiterados reclamos, hasta entrada la noche no tenían respuestas concretas de la Administración Nacional de Electricidad (ANDE).

“Tenemos un local de comida y es imposible estar así. Tenemos que sacar todas nuestras cosas porque se nos pueden echar a perder”, lamentó. En la zona funcionan varios locales gastronómicos, cuyos propietarios se vieron obligados a improvisar soluciones ante la falta de energía.

Según relató, personal de la ANDE habría pasado por el sitio y prometido una reposición “dentro de una hora”, pero ya habían transcurrido entre cuatro y cinco horas sin que se restablezca el servicio.

Daños en viviendas y más vehículos afectados

El fuerte viento también voló parte del techo de una vivienda cercana, cuyos restos terminaron sobre la propiedad de un vecino. Además del vehículo aplastado por la palmera, otros rodados estacionados en la cuadra sufrieron daños.

“Acá fue la peor parte”, afirmó Espínola, quien describió la situación como “impresionante” por la violencia y rapidez con que se desarrolló el temporal.

Reclamos y espera

Mientras aguardaban la reposición del servicio eléctrico, los vecinos permanecían en las veredas intentando mitigar el calor. “Salimos afuera para refrescarnos un poquito”, comentó el frentista.

El episodio vuelve a poner en evidencia la vulnerabilidad del tendido y del arbolado urbano ante fenómenos climáticos que, aunque breves, generan importantes perjuicios en distintos puntos de la capital.

Más zonas afectadas por cortes de energía

A los daños registrados en barrio Jara se suman reportes de otras zonas de Asunción que también permanecen sin suministro eléctrico tras el temporal.

Vecinos de distintos barrios señalaron que los cortes se mantienen por varias horas, mientras aguardan la intervención de cuadrillas técnicas.