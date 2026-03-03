Esta es la situación de los futbolistas paraguayos que estaban en Irán

Los futbolistas paraguayos Mario Nicolás Otazú Vera (29), Diego Joel Torres Garcete (23) y Mauro Andrés Caballero Aguilera (31), quienes juegan en el club Chadormalu SC de Irán, finalmente lograron salir de la zona de conflicto tras días de mucha incertidumbre y temor por la escalada bélica.

Según relató Hugo Gaona, representante de Diego Torres, los deportistas vivieron momentos de altísimo estrés.

La salida no fue nada sencilla, según detalló. Tuvieron que abandonar Teherán por tierra y viajar hasta la frontera con Turquía.

El cansancio físico fue extremo porque tuvieron que viajar via terrestre y que caminar unos 300 metros en la zona fronteriza cargando todas sus maletas para poder completar el trámite migratorio y ponerse a salvo.

Jugadores entre las explosiones y falta de señal

La comunicación con los jugadores fue uno de los mayores desafíos, según expresó el representante. En Irán, el acceso a internet y el wifi eran difíciles debido a la situación de seguridad.

Diego Torres logró contactar con su representante mediante el celular con una línea especial de un compañero de equipo para avisar que ya estaban en territorio seguro.

Una vez que dejaron la capital iraní, los futbolistas comentaron que se escuchaban detonaciones de bombas cada 15 minutos. Ese ambiente generó una zozobra constante, aunque el grupo de paraguayos se mantuvo unido en todo momento, también con otros jugadores sudamericanos que buscaban salir del país.

¿Quiénes llegarán hasta Paraguay?

Actualmente, los jugadores se encuentran en Estambul, Turquía y aguardan la conexión que los llevará a Madrid. Desde allí, tomarán otro vuelo con destino al Aeropuerto Silvio Pettirossi. Se espera que Diego Torres y Mario Otazú lleguen a Asunción este jueves, mientras que Mauro Caballero habría decidido quedarse momentáneamente en otro país.

Hasta antes del estallido del conflicto, los compatriotas estaban muy a gusto en Irán, según relató el representante. Se habían adaptado rápido a la vida en Teherán. Según destacó, la modernidad de la ciudad, sus centros comerciales y la seguridad, les generó confianza.