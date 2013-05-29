“La masacre de Curuguaty” en la Argentina

El encuentro se realizará en la Librería La Paz, de dicha ciudad. Lo acompañará en la presentación el periodista Jorge Zárate, cronista de La Nación.

Luego de Resistencia, Benegas lanzará el libro en Buenos Aires, el 17 de junio, a dos días de cumplirse un año de la tragedia más grave de los últimos tiempos en Paraguay. Dicho encuentro se desarrollará en la Biblioteca Nacional de la República Argentina.

El texto de Benegas aborda la intimidad de aquella ocupación masacrada, explora la ilegalidad del desalojo arropado de allanamiento y la historia de las tierras de Marina Cue, usurpada por Campos Morombi, del fallecido Blas N. Riquelme, y de fondo el texto descubre, sin perder el estilo narrativo, el fondo de la disputa central en el Paraguay: la tierra, concentrada en un 85 por ciento en manos del 3 por ciento de la población, según el último censo agropecuario.