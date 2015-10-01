Nacionales
01 de octubre de 2015 - 03:10

Lacran oficinas de filial de Facultad de Veterinaria en San Pedro

La fiscala Irma Arias procedió al lacrado de las oficinas de la Facultad de Veterinaria de la Universidad Nacional de Asunción, con sede en Santaní, ante denuncias de irregularidades en el lugar.

En la tarde de este jueves la agente del Ministerio Público se presentó a la institución académica para lacrar las oficinas administrativas, tras la denuncia de estudiantes por supuestas irregularidades cometidas supuestamente por el director de la filial de Veterinaria, Alcibiades Candia.

De acuerdo con lo manifestado por los estudiantes, a las 15:00 de este jueves tenían pactado una reunión con Candia en la institución, pero al final el director no se presentó, lo que generó la molestia del estudiantado, reportó el corresponsal de ABC Color, Sergio Escobar.

Los estudiantes, quienes sostienen la existencia de planilleros en la Facultad y nombramiento de parientes del director Candia en la institución, alegan que resguardarán la casa de estudios y que no volverán a clases hasta que el citado director renuncie al cargo.