Hambre Cero: restos de carne con sello de “primera” entregan a escuelas de Concepción

Pechugas de pollo que tienen más grasa que alimento; restos de carne vacuna también repletos de grasa, imposible de servir; junto con “hova pire kue” (carne de cabeza de ganado), recibieron este viernes en las escuelas de Sargento José Félix López, ex Puentesiño, en Concepción, para alimentar a los alumnos de la zona en el marco del programa “estrella” del gobierno de Santiago Peña, Hambre Cero.

Las quejas de los docentes, directores y padres se exteriorizaron, además de la escuela, en un grupo de whatsapp de docentes de la zona, donde uno de los comentarios fue “ohopa 15 hape la plata de Hambre Cero” (se fue en el 15 la plata de Hambre Cero", ironizando así que se sirva carne de muy baja calidad a los niños en las escuelas, mientras la gobernadora de Concepción, Liz Meza, responsable del programa en la región, realiza una majestuosa fiesta de cumpleaños para la hija.

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Las denuncias concretas de la provisión de carne de mala calidad, con fotografías incluidas, provienen de al menos de cuatro instituciones educativas, Escuela Básica N° 8049 Hilario Sánchez, Escuela Básica N° 2320 y Colegio Nacional Independencia Nacional, Colegio Nacional San Clemente María y Escuela Básica N° 4665, 15 de Agosto.

Acorde los denunciantes, miembros de la comunidad educativa que pidieron reserva de identidad por temor a represalias, la provisión de alimentos en estas y otras instituciones educativas de esa zona está a cargo de la empresa Ladero Paraguayo SA, representada por Luis Jean Pujol, que, según el contrato con la Gobernación de Concepción, debe llegar con el servicio a 38 escuelas del primer departamento. Tiene un presupuesto asignado que supera los G. 30.049 millones.

“Es una injusticia con nuestros niños”

“Entregaron la carne por la mañana; y cocineras y directores recibieron, pero se quejaron con Ladero y prometieron que iban a cambiar la carne. Pero el problema es que no es la primera vez, ya estamos cansados; siempre entregan la carne de la peor manera”, dijo una docente indignada. Contó que ocurrió desde que comenzó este año lectivo, en febrero, pero que también fue la constante durante todo el año pasado.

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La maestra contó que el resto de los alimentos también “son de segunda”. Los fideos se engrudan rápidamente y el arroz también es de mala calidad, según la denuncia. Otro docente de la región lamentó esta situación y añadió que, además, la cantidad de alimentos que provee Ladero no es suficiente y las cocineras terminan racionando los platos por niño para que alcance a todos los alumnos.

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“Es una injusticia con nuestros niños. Nos sentimos muy impotentes”, lamentó otra profesora. Contó que los alumnos de esa zona de Concepción provienen de familias de pasar económico humilde, que reciben con gusto la comida que se les sirve y que las cocineras hacen todo lo posible por servir el mejor plato. “Las cocineras son muy pulcras, muy cuidadosas, los niños comen con ganas. Se deleitan con las naranjas. Pero hova pire es lo que nos están entregando para ellos”, enfatizó.

Los maestros afirman que hasta ahora la comunidad había callado porque tanto a las cocineras, como a los directores, se les tiene advertidos de que no deben hablar de la calidad de la comida de Hambre Cero, pero este viernes la situación llegó al colmo, afirmaron, y dijeron que su indignación tiene que ver con que los niños que van a la escuela no merecen recibir comida de mala calidad.

Hambre Cero en Concepción, en manos de Diputados

“Cada año aumenta la cantidad de alumnos y hay días que casi no alcanzan las frutas y tampoco la comida; por eso hay días que los niños comen más arroz que carne”, lamentó igualmente una docente.

Como castigo por el multimillonario derroche en las fiestas de cumpleaños de 15 de su hija, y ante sospechas de los legisladores, de un supuesto mal uso del dinero de Hambre Cero, la gobernadora Liz Meza podría perder la administración del programa en su departamento.

La suspensión de Meza como administradora del plan ya la decidieron este mes los senadores, incluidos los colorados cartistas; y es lo que ahora se debate en la Cámara de Diputados, que aún no trató el tema en sesión.

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En caso de aprobarse esta intención de los legisladores, el programa Hambre Cero en Concepción pasaría a ser administrado directamente por el Ministerio de Desarrollo Social (MDS), como ya ocurre en Asunción, Central y Presidente Hayes.