Video: así fue el accidente en el que una mujer quedó atrapada bajo un camión en San Lorenzo

Marta Elizabeth Arrúa Escalante (42) circulaba con su motocicleta en la misma dirección que un camión sobre la calle Cerro Corá, en pleno centro de San Lorenzo. Cuando el vehículo de gran porte se disponía a girar para tomar Rodríguez de Francia, sintió el golpe e inmediatamente se detuvo para cerciorarse de lo ocurrido.

Allí se topó con la mujer, que aparentemente se ubicó en el lado derecho del camión sin que el conductor la pudiera ver y terminó siendo impactada durante el giro para luego caer bajo las ruedas del vehículo.

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Al sitio acudieron bomberos y personal municipal para rescatar a la víctima y poder derivarla a un hospital para su atención. El trabajo duró alrededor de 40 minutos.

El oficial inspector Claudio Leiva, de la Comisaría Primera Central, explicó que se tuvo que convocar a una grúa privada para mover el camión y que la mujer sea liberada en las mejores condiciones posibles. Primeramente, la misma fue auxiliada en el Hospital General de San Lorenzo, desde donde fue derivada al Hospital de Trauma en Asunción.

El conductor, identificado como Blas Antonio Aguilar Duarte (34),permaneció en sede policial por seis horas y se dispuso su liberación tras conocerse que la mujer estaba fuera de peligro.

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