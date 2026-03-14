Un cuadro con “El Chapo” y Tony Montana: curiosidades sobre la captura de Marset

Tras la captura ayer en Santa Cruz de la Sierra, Bolivia, del presunto narcotraficante uruguayo Sebastián Marset, el medio boliviano El Deber dio detalles sobre el sitio donde el prófugo estaba refugiado.

Entre los aspectos más curiosos revelados por el medio boliviano figura un cuadro que retrara a Marset acompañado por dos notorios capos del narcotráfico de la vida real y uno de la ficción: el mexicano Joaquín “El Chapo” Guzmán, Roberto Suárez, el “rey de la cocaína” boliviano; y Tony Montana, el narcotraficante cubano ficticio interpretado por Al Pacino en la película de 1983 Caracortada.

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El cuadro estaba expuesto en una especie de garaje que también contenía mesas de billar, refrigeradores y vehículos de alta gama, indica El Deber.

Prófugo internacional en la mira de Paraguay

Sebastián Marset, prófugo internacional hasta ayer y señalado como uno de los mayores narcotraficantes latinoamericanos, fue inmediatamente extraditado por Bolivia a los Estados Unidos tras su captura, que se produjo sin violencia.

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En Paraguay, Marset era buscado por la Justicia como sospechoso de haber liderado un esquema de narcotráfico y lavado de dinero junto al presunto narcotraficante paraguayo Miguel Ángel “Tío Rico” Insfrán, también capturado. Ese supuesto esquema criminal fue desmantelado en la investigación “A Ultranza”.

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Autoridades de Paraguay como el ministro del Interior, Enrique Riera, creen también que Marset es la figura detrás del asesinato del fiscal paraguayo especializado en combate al crimen organizado Marcelo Pecci, una de las figuras protagónicas de la investigación “A Ultranza”, quien fue abatido por sicarios durante su luna de miel en Cartagena, Colombia, en mayo de 2022.