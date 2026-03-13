Captura de Marset: “Más de uno estará cagado en las patas”, aseguró ministro de la Senad

El ministro de la Secretaría Nacional Antidrogas (Senad), Jalil Rachid, afirmó que la captura del líder narco Sebastián Marset tiene un impacto que trasciende a un solo país, debido a la magnitud de la estructura criminal que lideraba.

Según explicó, la organización operaba en varios países y poseía una influencia considerable en la región, por lo que su caída envía una señal contundente al crimen organizado.

“Esto no es importante solo para Paraguay o Bolivia, es importante para toda la región”, señaló, al destacar que el caso involucra a varios países donde el presunto capo tenía presencia o vínculos.

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Temor a lo que pueda revelar

Para las autoridades antidrogas, la captura abre ahora una etapa más delicada: la de las revelaciones que puedan surgir durante los interrogatorios y procesos judiciales.

Rachid advirtió que el dinero del narcotráfico logró infiltrarse en diversas instituciones, incluso dentro de organismos de seguridad, lo que genera expectativa sobre lo que pueda salir a la luz.

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En ese contexto lanzó una frase que refleja el clima que se vive dentro de ciertas estructuras: “más de uno estará cagado en las patas”, en referencia a posibles implicados que podrían verse comprometidos por las investigaciones.

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Intercambio de información entre países

El titular de la Senad sostuvo que la cooperación internacional será clave para avanzar en el desmantelamiento de la red criminal.

Indicó que existe un intercambio permanente de información entre la Senad y agencias internacionales como la DEA de EE. UU., lo que permitirá acceder a los datos que puedan surgir en los interrogatorios y en la investigación judicial.

“Estamos hablando de información de otro nivel”, aseguró, al mencionar que el caso podría afectar a varios países de Sudamérica.

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Un proceso que recién comienza

Las autoridades advierten que las consecuencias del caso no se verán de inmediato. Rachid afirmó que el proceso será largo y que el impacto real se conocerá con el tiempo.

La expectativa gira en torno a los posibles vínculos políticos, policiales o empresariales que puedan surgir en el marco de la investigación, considerando el alcance regional que habría tenido la organización criminal.

“Esto no va a ser rápido, pero va a ser importante”, concluyó.